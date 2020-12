“La ropa no tiene género” le dijo, pero lo echó de su egreso

Luis Villafañe tiene 18 años y vive en Villa Alberdi, a 100 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Se recibió del secundario, la Escuela Técnica Nº 1 y para participar del acto de graduación eligió vestir una pollera. En sus redes, el adolescente denunció que las autoridades del colegio no lo dejaron usar esa prensa y que le pidieron que se tenía que ir “ya” de ahí.

“En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”, afirmó el joven en su descargo en Instagram. Y agregó: “La homofobia y el machismo en las instituciones escolares EXISTE Y todxs lxs que no cumplimos con la heteronorma estamos y estaremos expuestos a recibir violencia institucional desde que empezamos a cursar hasta el momento en el que nos egresemos (si es que nos dan la posibilidad de hacerlo). Como sociedad tenemos que visibilizar y repudiar toda ésta clase de acciones, por nosotrxs y por lxs que vienen”.

Más allá de sus palabras en las redes, el egresado dialogó con LV12 Radio Independencia y explicó: “Llevé la pollera para poder cambiarme en la escuela. Me cambié y al salir del baño, me vio el director y me preguntó que hacía vestido así con ropa de mujer. Me impactó su pregunta, a lo que le respondí: ‘la ropa no tiene género’. Él me contestó que me tenía que ir ya de ahí”.

“Tuve que pedirle que me deje quedar porque era mi acto. A lo que me respondió que me debía cambiar para quedarme. Y así lo hice, para poder estar en el acto. A la salida me volví a poner la pollera y ahí fue cuando hice la publicación”, agregó.

Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y las autoridades de la institución pidieron disculpas. “El director después de la situación, cuando se viralizó todo, me pidió disculpas. Me llamó personalmente y hablamos un poco”, concluyó el joven.

LA PALABRA DE LA ESCUELA

Alberto Victori a, director de la institución habló en un canal de noticias tucumano y contó su versión de los hechos: “Tomé conocimiento por las redes sociales. Estamos tristes y apenados en la comunidad, todos los directivos, los docentes y hasta los mismos conserjes que hicimos un sacrificio grande para llevar adelante de manera presencial la entrega de diplomas”, declaró.

Victoria además aclaró que habían coordinado con los alumnos que iban a ir al acto de fin de año con el uniforme del colegio. Y cuando se cruzó con Villafañe le llamó la atención, pero el propio alumno se ofreció a cambiarse. “Le dije: ‘Mire, así no puede estar dentro del establecimiento’. Y, entonces, él ofreció cambiarse. Fue y se cambió. Recibió el diplomita con el pantalón, salió de la institución e hizo la foto con la que luego hizo el desagravio”, agregó.