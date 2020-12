"Volver a la presencialidad cuesta mucho más que el haber cortado"

Terminó el año lectivo atravesado por la pandemia, un año escolar que se vio afectado por la falta de presencialidad y que además permitió visibilizar aquello que mucho no se tenía en cuenta, como las desigualdades en el acceso a la educación. Para el 2021 el desafío entonces es pensar en una educación mejor, incorporando las herramientas que se utilizaron durante el año. Al respecto, el docente especialista en gestión educativa, Flavio Buccino, marcó su postura sobre lo que se viene.

"Vivimos un momento de ruptura fuerte, y tuvimos que reinventarnos rápidamente" dijo Buccino por 24/7 Canal de Noticias, “pero de todas maneras ocurrieron cosas interesantes, que nos pueden dar la pauta de que lo que viene es mucho mejor de lo que teníamos”.

“Hasta el momento de pérdida de presencialidad habíamos naturalizado cosas que no estaban bien. No puede haber escuelas sin recursos, sin agua, sin los elementos necesarios para que un chico aprenda y un docente enseñe. Entonces esta revalorización que hemos tenido en este tiempo al haber perdido el espacio y la referencialidad del tiempo, nos marca que lo que se viene tiene que ser diferente”.

El especialista destacó que lo fundamental es tener una política educativa, “donde la escuela sea el centro de un red de educación, no solo pensar en la escuela como aquello que educa, sino también en todo lo que la sociedad tiene”. “Una sociedad que esté preparada y que haya puesto el centro en lo educativo va a encontrar miles de herramientas que hasta hoy no las estábamos usando, una de ellas es la tecnología, no es la única, hay muchas más” expresó Buccino.

Se deben pensar en las contradicciones que se dieron, por un lado chicos que no pudieron acceder a la presencialidad y por otro familias que volvieron a tener maestros pagos, ”se ha generado un nivel de desigualdad muy fuerte, no va a ser lo mismo que teníamos, va a haber mix. Habría que analizar las miles de experiencias que se vieron en los últimos meses de pandemia, para lograr que los chicos tuvieran un nivel de conexión interesante con la escuela y sus docentes” algunas de esas experiencias podrán servir mucho más que otras, “y es ahí donde se tiene que apuntar y evaluar que pasó y ponerlas en práctica”.

Seguramente la escuela en los próximos años “va a ser diferente, pero va a mantener la lógica, de ese triángulo en la educación que es la relación docente - alumno - conocimiento, eso no se rompió y sigue fuerte”.

Además de la tecnología como herramienta, las gestiones serán fundamentales, siempre que se pongan de acuerdo para reforzar este triángulo “es posible que ocurra, esperemos que prime la cordura, dejar las peleas y ponernos de acuerdo en un nivel de diálogo en el que pongamos en el centro lo que necesitan nuestros chicos”.

Buccino también se refirió al tema “docentes” , su descuido afirmó que es “histórico”, pero ahora la sociedad se dio cuenta de que “sin docente es imposible tener educación. Muchas veces confundimos docentes con gremio, entonces estamos peleando esa lógica de qué hacen los docentes” pero se debe reconocer que “hubo un fuerte compromiso de los docentes durante todo este tiempo, algunas gestiones hicieron cosas importantes otras no tanto”.

Estas gestiones deberán definir políticas educativas, en el que se incluya “no solo al docente en actividad sino la formación” pero además expresó Buccino se debe pensar en un cambio “en la carrera docente, donde sepan que cuando terminan hay diferentes niveles de reconocimiento público”.

El especialista explicó que “la estructura de la carrera esta armada de tal manera que para que el docente pueda ganar más se tiene que separar del alumno, ser directores, vicedirectores o supervisor. Y esos docentes están formados en la capacidad de enseñar, también en la capacidad de gestión, pero fundamentalmente en la capacidad de enseñar mejor y para eso sería importante premiarlo”.

Finalmente Buccino dijo que “hay tiempo de acá a febrero de hacer las cosas bien, para poder regresar lo más rápido posible a espacios y tiempos presenciales. Ojalá lo logremos, en esto queda muy fuerte el compromiso de cada una de las gestiones provinciales y la nacional. Se deben lograr todas las acciones posibles “así logramos dar un paso adelante, y logramos cortar esta situación en la que estamos, y que representa un problema para atrás. Hoy volver (a la presencialidad) cuesta mucho más que el haber cortado.

