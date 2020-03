Ya son 12 los contagiados en el país por Coronavirus

El Ministerio de Salud de la Nación anunció que existen tres casos nuevos de Coronavirus positivios y la cifra se elevó a 12 en Argentina. Entre los contagiados, aparecen dos pacientes en Capital Federal y otra personas en provincia de Buenos Aires.

El caso en la provincia de Buenos Aires, es una mujer de 53 años que está internada, mientras que los otros dos son de una persona de 71 años con residencia en Parma, Italia, que ingresó al país el 5 de marzo y un paciente joven, sin patologías previas, que asistió a un evento en Estados Unidos, que está internado para su aislamiento en una institución privada.



El ministro de Salud, Ginés González García, declaró este domingo a un diario de circulación nacional que "ahora no tenemos ninguna posibilidad que no sea un caso importado; es lo que está pasando todavía".



Si bien remarcó que "la Argentina está preparada y tomando todas las medidas necesarias para afrontar el coronavirus", advirtió que "nadie puede decir que no vaya a haber más casos".