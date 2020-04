Crearon un comando contra las cadenas falsas

Se conformó un grupo de científicos para estudiar, detectar y denunciar fake news en las redes sociales. Los resultados de sus investigaciones se publican diariamente en una subsección de Télam.

La dra. Soledad Gori es biologa en la UBA e investigadora del CONICET y tiene experiencia en el combate de noticias falsas. Sus anteriores trabajos han dado excelentes resultados contra la desinformación de los anti-vacunas.

Cuando presentó el proyecto a mediados de Marzo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya estaba pensando en diferentes alternativas de combate contra las fakes y sus consecuencias, por lo que el trabajo de Gori le ahorró al Estado una importante serie de pasos en esta tarea.

El equipo de científicos se divide en tres secciones básicas. Primero, el equipo de detección, que busca en la red las noticias que puedan ser falsas, mayormente se trata de audios y mensajes de WhatsApp. Luego, otro grupo busca identificar de donde parte esa información, o sea el creador de la cadena (llamativamente mucha de estas falsas informaciones provienen de profesionales de la salud), a la vez que cotejan la veracidad de la misma mediante la consulta a expertos del área. Y finalmente la denuncia pública en una sección de Télam creada a este fin, https://confiar.telam.com.ar/. Aquí podemos encontrar cuáles son las noticias falsas y cuáles no, de las que están girando en la red, más una breve explicación en cada caso.

Cabe recordar que cuando la Fake News se considera grave, la Justicia también toma partido al tratarse directamente de los delitos de Intimidación Pública y/o Atentado a la Salud, según sea el caso.

La dra. Gori contó que se han encontrado con informaciones, no solamente falsas, sino además muy dañinas como por ejemplo la recomendación de lavarse las manos con lavandina pura, que además de no ofrecer los resultados que se buscan por no tener su parte de agua que realice la reacción química necesaria para la desinfección, puede provocar graves quemaduras en la piel; otra de las cadenas que llamó particularmente la atención de los científicos, fue el video de un médico peruano que recomendaba hacer gárgaras con sal diluida en agua para eliminar el COVID19. Y la lista sigue y sigue.

Durante la entrevista brindada a Página 12, la dra. abordó el tema de los barbijos. Con este tema, como con el de los guantes de látex, hay otro problema que no son las fake news, sino la dinámica de las prácticas. Al principio no se recomendaba el uso de barbijos porque creaba en quien lo usaba, una falsa sensación de seguridad haciendo que omitiera otras medidas, como lavarse las manos, a la vez que al tocarlo constantemente para acomodarlo, podrían llevar los virus que la tela hubiera atrapado, directamente hacia las mucosas, mayormente de los ojos. Hoy la lectura es diferente y se busca que absolutamente todo el mundo los use, ya no para evitar que el virus entre al cuerpo de quien lo usa, sino para prevenir que salga.