Para ayudar no hay edad: tiene 96 años e hizo 200 barbijos

Tiene 96 años, se llama Telma Bordonde, vive en la localidad bonaerense de 9 de Julio y, junto a una vecina, ha confeccionado más de 200 barbijos para un hospital cercano.

Telma fue noticia en los principales medios del país sudamericano, tras conocerse su solidaridad con la confección de mascarillas en medio de la propagación del covid-19.

Interrumpe sus siestas desde la semana pasada para hablar con la prensa: "No es para tanto", decía, cada vez que era entrevistada desde su casa de toda la vida en 9 de Julio, donde cumple el aislamiento preventivo obligatorio dictado por el Gobierno. "Apenas ayudo con algunos bordados", agregaba, con un hilo de voz fino. Pero la solidaridad que imprimía en cada tapaboca no era casual. "Siempre preguntan lo mismo. Yo no sé qué me ven", rezonga.

Su habilidad con las manos la llevó a su pequeño estrellato. A pesar de sufrir cataratas que complican su vista, Telma mantiene la misma agilidad en los dedos que cuando tejía en su juventud. Y también, según su hija postiza, las mismas energías: "Ella me vio tejiendo hace poco y se ofreció a ayudarme. Somos un grupo de vecinas las que los hacemos y después se los damos al hospital de nuestra zona. Apenas un granito de arena comparado con lo que hacen otros".