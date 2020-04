Arreglan gratis las bicicletas al personal de salud y seguridad

Con la apertura de los talleres de mantenimiento incluidos en la excepciones del gobierno tras la extensión de la cuarentena, una bicicletería de la ciudad de Neuquén ofrece arreglos gratuitos al personal de salud y seguridad que utilizan la bicicleta para evitar el transporte público por cuestiones económicas.

La idea fue de uno de los empleados del local Xtr Bikes, que está ubicado en Salta 2, y tras debatirlo decidieron entre todos los empleados anunciarlo en redes sociales. La respuesta no tardó en llegar y tuvieron "buena repercusión”.

“Sabemos que abriendo las puertas no vamos a trabajar como antes, no vamos a vender lo que vendíamos, si podemos ayudar, entonces lo hacemos con los que están pasando una mala situación”, relató Fernando.

Al local llegaron con sus bicicletas médicos, enfermeros y policías. Muchos estaban necesitando este servicio y más aun de manera gratuita para mantener el bolsillo con algunos pesos. Fernando relató que un policía que llegó al local les dijo “que su mujer no estaba cobrando, que sólo estaban con el sueldo de él y que se transportaba en bicicleta”.

Esta iniciativa solidaria se extendió a otras bicicleterias de la ciudad pero solo una se vio incentivada a tomar el ejemplo, aunque no puede implementar estos arreglos ya que no tiene su mecánico bicicletero.

Por el momento no pueden realizar ventas, eso lo tienen en claro, pero se sienten satisfechos por esa gran ayuda que están brindando hoy, en medio de una economía paralizada que también obligó a Xtr Bikes a solicitar un crédito bancario para afrontar el pago de los salarios. Fernando no sabe todavía si le será otorgado, pero no pierde la esperanza y continúa ayudando.