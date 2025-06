Milei fue tajante ante la idea de indultar a CFK: “Ni se analiza”

En una nueva entrevista televisiva, el presidente Javier Milei volvió a recurrir al formato de conversación a media luz con sus periodistas preferidos para abordar algunos de los temas más sensibles de la agenda política. Esta vez, habló por primera vez sobre la prisión domiciliaria que cumple la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su condena por corrupción.

Consultado por el periodista Esteban Trebucq, Milei fue categórico al rechazar la posibilidad de un indulto para la exmandataria: “Es un disparate”. “A ver, si yo vivo pregonando la independencia de la Justicia, que falle y haga lo que considera pertinente, que dicho sea de paso es una materia que no manejo”, argumentó.

El líder libertario descartó de plano cualquier tipo de intervención: “No tengo ni la más mínima intención de algo así”. Y recordó uno de los lemas centrales de su campaña presidencial: “El que las hace, las paga”.

“Me parece aberrante pensar en un indulto, porque significaría que como no estoy de acuerdo con lo que dice la Justicia, me meto. Eso no va conmigo”, aseguró Milei, y remató: “Además, tampoco me compete tener esa opinión en el lugar en el que estoy”.

La declaración busca marcar distancia del caso judicial que envuelve a la expresidenta, aunque contrasta con su accionar respecto del Congreso, donde ha vetado y desconocido leyes aprobadas por el Poder Legislativo cuando no coinciden con la agenda oficial. Sin embargo, en esta oportunidad, prefirió alinearse con el principio de separación de poderes.