Obligan a nena de 4 años a convivir con su abuelo abusador

Una jueza de La Rioja dedicada exclusivamente a los casos de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, otorgó la guarda de una nena de 4 años para que viva con su padre, pero también con su abuelo, acusado de haberla sometido sexualmente. La madre de la pequeña recurrió a la Justicia para que se anule ese fallo y se la restituyan a su hogar. Hace 50 días que no tiene contacto con su hija.

La autora de ese fallo es la jueza Karina Cabral, quien lo firmó luego de estudiar un informe médico en el que consta que la niña sufrió “daño psicológico por no ver a su padre durante dos años”, y que, además, “no muestra signos de abuso sexual ni de traumas”.

Con ese informe Cabral ordenó que la niña se mudara a la casa de su padre, donde además habita su abuelo paterno, el hombre a quien hace poco más de dos años señaló como su abusador, informó Radio Contacto 104.5 de San Miguel de Tucumán.

"Me siento impotente al no poder protegerla. Me preocupa que la Justicia no la está escuchando", expresó este viernes su mamá, Ana (tal su nombre ficticio) a la emisora tucumana.

Ana explicó que se separó del padre de su hija porque la sometía a violencia de género y que hace dos años la niña dio a entender que era víctima de abusos en la casa de su padre. A su manera la pequeña incluso señaló a su abuelo paterno como el agresor.

"Yo soy solo un canal, la estoy acompañando. La que habló fue ella y yo le creí", expresó la mujer, que hoy en día, en plena cuarentena por coronavirus, se ve obligada a ver a su hija a través de videollamadas que duran lo que su ex pareja permite que duren.

La mujer aseguró que agotó los recursos legales para evitar que su hija conviva con su presunto abusador y está desesperada porque quiere que la niña "pueda vivir una infancia libre".