La pandemia y los barrios pobres: una postal aterradora

Los barrios vulnerables. Así son conocidos esos sectores de la ciudad de Buenos Aires, la capital de la Argentina. Son barrios construidos, levantados, desde la carencia, la pobreza. El costado ciudadano que no sale en las postales. El coronavirus entró allí y está haciendo desastres. Ya hubo 2.841 contagiados y 23 muertos.

Este lunes, los infectados en barrios “populares”, porque también así se los identifica, representaron casi el 60 por ciento del total de diagnósticos, que sumaron 420 en todo el territorio porteño, con 8 fallecidos.

Este martes, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, habló e insistió con un programa puesto en marcha para atacar este preocupante frente sanitario. El Detectar (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina) que realizan en conjunto el Gobierno de la Ciudad y el de Nación, consiste en la búsqueda de casos sospechosos y sus contactos estrechos.



En el barrio Padre Mujica (ex villa 31) de Retiro se realizaron 1.722 testeos y se confirmaron 1.125 casos de coronavirus y en el barrio Padre Ricciardelli (ex villa 1.11.14) de Flores se concretaron 974 testeos y diagnosticaron 437 enfermos de Covid-19.



En el barrio 21-24 de Barracas se hicieron 393 testeos con 105 casos positivos y en el barrio 15 de Villa Lugano fueron 26 testeos que permitieron detectar 9 personas con el nuevo coronavirus. Quirós afirmó esta mañana que hoy comenzará el Detectar en el barrio 20.



"Creemos que el virus está disperso en todo el territorio de la Ciudad, por lo que entiendo que no tiene sentido cerrar algún subterritorio particular; más que cerrar es más eficaz ir a la búsqueda de potenciales casos, para identificarlos y distanciarlos de su familia", dijo Quirós.

Lo dijo en alusión a lo que decidió el gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Aislar totalmente un barrio (Villa Azul). Cerrarlo, con Gendarmería en sus puertas. Hacer lo que, en la segunda guerra mundial, en la invasión alemana en Polonia, se conoció como “el gueto”.

La polémica de que lo está bien y lo que está mal tiene límites difusos en estos días.