Sin vacuna no se vuelve normalmente a las aulas, dijo Trotta

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo en declaraciones radiales esta mañana que no hay posibilidades de que los alumnos vuelvan con normalidad a las aulas en el corto plazo y supeditó la reanudación de las clases a la aparición de una vacuna.

Trotta explicó que se están evaluando las diferentes alternativas y medidas sanitarias para cuando estén dadas las condiciones para un regreso gradual a las aulas, pero aclaró que los riesgos de contagio en los alumnos no se limitan al interior de las escuelas y dijo que se debe analizar responsablemente todo el escenario, por ejemplo el transporte público. Sobre éste último punto aclaró que desde el Gobierno se está poniendo especial atención en lo que sucede en los países que intentan volver a la normalidad, para no cometer los mismos errores que ellos.

"No hay posibilidades de que los alumnos regresen a las aulas en el corto plazo. Un escenario posible es que se comiencen a volver de manera escalonada luego de las vacaciones de invierno", dijo el Ministro durante una entrevista brindada al medio oficialista "El Destape Radio" y agregó que "Las clases no volverán con normalidad hasta que se encuentre la vacuna (contra el coronavirus)".

Declaró además que "Vamos a priorizar la vuelta de los que están terminando los niveles primarios y secundarios y los primeros tramos de la alfabetización, como primero y segundo grado". Y en cuanto al detalle de la evaluación del alumnado declaró "Tenemos que calificar el esfuerzo y el compromiso colectivo de los profesores, alumnos y familiares. Porque si ponemos una nota, no estaríamos evaluando el aprendizaje de los estudiantes, sino su realidad socioeconómica y sociofamiliar, ya que muchos no tienen computadores o sus padres no cuentan con las capacidades y recursos para ayudarlos".