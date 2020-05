Almacenes venden la leche a $30 y el pan $40 kg

Productores y almacenes de la comuna de El Manantial, que está a pocos metros de San Miguel de Tucumán, se pusieron de acuerdo para "no perjudicar ni al vendedor ni al vecino", y así poder de alguna manera apaciguar y combatir un poco la inflación.

Cabe remarcar que dicha iniciativa la tuvo el delegado comunal, Juan Carlos Bernald, antes de que comenzara la cuarentena obligatoria y la crisis económica se acrecentó aún más, puntualmente en el mes de febrero comenzaron las negociaciones.

De esta manera lograron conseguir varios productos a mitad de precio. La baja ya incluye cuatro cortes de carne, queso, yogurt, polenta y dulce de leche: “El primer objetivo era ver cómo podíamos bajar la inflación en algunos productos de primera necesidad y al mismo tiempo potenciar la economía regional de la localidad. Es decir, no solo tener buen precio en algunos productos sino también potenciar a los almacenes de la zona”, afirmó orgulloso Juan Carlos en un medio local.

Además, confesó que en un primer momento pensó en hacer un mercado central en El Manantial, sin pensar que se venía una pandemia: "Pero me di cuenta de que iba a generar la destrucción de economías familiares, porque muchos almacenes viven del negocio y un mercado central los perjudicaría. Entonces se me ocurrió juntar a todos los comerciantes y proponerles que hagamos compras directas de fábricas”.

Juan Carlos Bernald, delegado comunal de El Manantial, junto a dos vecinas de la localidad.

En El Manantial viven cerca de 30 mil personas. Son más de 100 los comercios que se sumaron a la propuesta para bajar los precios.

Confeccionaron un convenio donde establecieron márgenes de ganancia para que los almaceneros y almaceneras respetaran el precio de ese producto comprado barato, para así trasladar el buen precio al vecino. "Si compraban barato, no les quedaba otra que vender barato y el que no cumpliera sería expulsado del pool de compra", sostuvo el mandatario, sin embargo aclaró que: "No fue necesario, todos los almacenes cumplieron a rajatabla".