Cafiero habló de pandemia, Vincentín y el espionaje ilegal

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, realizó ayer por la tarde la primera exposición de la gestión de Alberto Fernández frente a los miembros del Senado de la Nación. Los temas sobresalientes fueron la pandemia y el consecuente Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio; la expropiación de Vicentín; el panorama económico nacional y el escándalo del espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En este último punto, el Senador Oscar Parrilli le consultó a Cafiero sobre los lineamientos generales para el futuro de la agencia de inteligencia y el Jefe de Gabinete prefirió llamar a esperar una pronta presentación de un proyecto de normalización.

Cafiero arrancó con una exposición sobre los primeros seis meses de gestión del nuevo Gobierno, que se extendió por poco más de 40 minutos.

Al hablar del tema económico, el funcionario comparó la situación previa con la pandemia. “Nuestro país ya estaba en pandemia cuando asumimos en Diciembre del año pasado” y agregó, “Pymes y comerciantes estaban desahuciados por una política de especulación financiera y unas tarifas que los dejó a todos al borde de la quiebra”. Pese a que aclaró que el Presidente no prefiere cargar las culpas sobre la gestión anterior y desea hacer foco en lo que hay por hacer, no pudo evitar referirse a una suerte de “herencia” al momento de profundizar sobre el presupuesto vigente, que obviamente fue delineado por la administración de Mauricio Macri, “Cuando asumimos había un proyecto de presupuesto presentado por el gobierno anterior, era ficticio y no contaba con herramientas reales. Tenía todas las metas sobrevaloradas, era inaceptable. Estaba deshilachado por el proceso de hiperendeudamiento, endeudamiento y tenía todos los vencimientos dispuestos en fechas muy cortas”.

Al referirse a las políticas de Salud en el marco de la pandemia de coronavirus, Cafiero dijo que “las herramientas del cuidado siempre estuvieron al frente de nuestro Gobierno. Decidimos una ética del cuidado de la salud y la integridad de todas nuestras familias. Entonces, aprovechamos para fortalecer el Sistema de Salud”; aunque también reconoció que el tema de la cuarentena está estrechamente ligado a la crisis económica. “Debemos buscar coincidencias que nos hagan un país más robusto. La pandemia no pasó, debemos anteponer la responsabilidad política por sobre nuestras diferencias y también debemos seguir cuidándonos. Entre todos y todas vamos a poner a la Argentina de pie”, resaltó Cafiero.

Cafiero también respondió a las consultas sobre si el Estado Nacional había realizado gestiones para evitar la quiebra de la aerolínea LATAM. El funcionario dijo sobre este tema, que pese a que la empresa ya se había declarado en bancarrota hace dos meses en Estados Unidos, el Gobierno igualmente accedió a otorgarle, por medio del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), más de $18.700.000. Y desestimó así, las acusaciones de discriminación que algunos Senadores habían realizado ejemplificando con la crisis de la aerolínea, supuestas maniobras del Gobierno para debilitar al sector privado. “No discriminamos por CUIT, ni por rubro. Asistimos a todos los generadores de empleo sin detenernos en particularidades” declaró el Ministro.

Cuando llegó el turno de hablar sobre el escándalo del espionaje ilegal en la AFI, el funcionario no detalló demasiado y mayormente descansó su discurso sobre el hecho de que el tema ahora es competencia de la Justicia.

El Senador Oscar Parrilli, quien participó de la sesión especial por medio del mecanismo de teleconferencia, y teniendo en cuenta de que se trata de un hombre experimentado en el tema de inteligencia por haber estado al frente de la AFI en la gestión de Cristina Fernández, le consultó a Cafiero sobre el futuro de la agencia una vez finalizada la intervención de Cristina Caamaño, “¿Cuáles son los lineamientos, en general, que tiene pensado llevar adelante el Gobierno para poner los servicios de inteligencia, verdaderamente en dirección hacia un servicio de inteligencia que resguarde los intereses del Estado y del pueblo argentino, y que tenga pautas democráticas?”. A lo que Cafiero respondió “Nosotros vamos a estar elevando en poco tiempo la propuesta para normalizar la AFI y los lineamientos van a estar expresados allí. Nosotros creemos en que hace falta una reforma de la normativa vigente y fundamentalmente pensamos que hasta acá la intervención ha sido exitosa, porque ha podido transparentar recursos, ha podido blanquear estructuras y por sobre todas las cosas se ha puesto a los servicios de inteligencia dentro de un marco democrático y dentro de un marco normativo. El Presidente los llama (a los servicios de inteligencia de la anterior gestión) “sótanos de la Democracia”, usted (por Oscar Parrilli) los llama “cloaca de la Democracia”, y yo no puedo más que coincidir con ambos. Nosotros tenemos que ser el Gobierno que diga nunca más a este tipo de prácticas”.