Cuarentena hasta el 16; el Presidente pidió ayuda

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes desde la residencia de Olivos, la prórroga de la cuarentena, afirmó que la situación necesita de la responsabilidad de la sociedad, y pidió ayuda refiriendo a la responsabilidad social. Lo hizo junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes son los jefes de los dos distritos en donde se concentra el foco de contagios de Coronavirus en el país.

Según lo comentado por el mandatario nacional, la decisión es no disponer más aperturas, ni tampoco mayores restricciones, en esta nueva etapa: "Hasta el 16 de agosto mantendremos las cosas como hasta hoy", señaló Fernández.

Las principales frases del presidente Alberto Fernández en la conferencia:

Poniendo en contexto la situación a nivel internacional, pero tambien regional, el mandatario comentó: "Latinoamérica es el epicentro del virus. En nuestro país estamos atravesando un momento creciente. El problema del AMBA ha comenzado a irradiar a otros lugaros. Vemos que se manifiestan focos en el interior, como Jujuy, Chaco, Río Negro. Tenemos que llamar la atención de lo que nos está pasando".

Además, advirtió: "Cuando sentimos que el problema se acota, nos relajamos y nos exponemos a riesgos. Y tengo claro que eso genera estrés, enojos. Pero nadie sabe cuándo va a terminar esto. En Europa están temiendo una segunda ola. No puedo recomendarles otra solución que cuidarse".

"Hasta el 16 de agosto se mantienen las cosas como están hoy".

Sobre los logros de la dura cuarentena inicial, Fernández dijo: "La Argentina se ha preparado para afrontar este tiempo, gracias a la cuarentena. Dotamos principalmente al AMBA, el foco principal de la pandemia, de camas para poder atender. Camas y respiradores no faltan, el que las necesita las tiene".

En cuanto a la velocida de contagio, el presidente advirtió: "Hubo aproximadamente 5 contagios por cada manzana de la ciudad de Buenos Aires. Así de rápido circula el virus. Volver a las actividades habituales, no es la habitualidad que conocíamos. Es otra. Es una que nos obliga a cuidarnos permanentemente".

En tanto, sobre la tasa de letalidad del virus en nuestro país, el mandatario dijo que "Argentina tiene 76 muertos por cada millón de habitantes. Quitar la restricción de quedarnos en casa tiene estos costos, si no somos responsables. Los muertos que se informan, son los que se van contabilizando cuando llega la información. Tenemos un promedio de 80 casos por día de muertes por COVID, que no es bajo. Desde mayo, cada 24 días se duplicó la cantidad de fallecimientos. Esto no es estadística, es gente que pierde la vida. Es muy posible que la tasa de letalidad crezca".

Más allá de los datos duros, el presidente reconoció: "Estamos soportando la situación de un modo adecuado, pero tenemos que parar la infección y eso depende de cada uno de nosotros".

"Les pido que este problema no depende ni de un presidente, ni de un gobernador. Depende de una decisión social de unir esfuerzos, porque la situación está muy lejos de estar contenida".

Por ultimo, Alberto Fernández, realizó un pedido a la juventud argentina: "Los jóvenes piensan que son inmunes, pero contagian. La enfermedad que parece ser piadosa con ellos, es impiadosa con los adultos mayores. Les pido por favor que no se reúnan, todos extrañamos a los amigos, pero no podemos. Cada uno de esos encuentros son un riesgo enorme al que nos sometemos, y sometemos al otro. La picardía de una fiesta puede ser un dolor de cabeza muy grande para muchos".