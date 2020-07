Pidieron inhibir bienes del ex presidente del Banco Nación

El Fiscal Gerardo Pollicita pidió la inmediata inhibición general de los bienes personales de Javier González Fraga, el último presidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri por considerar que el ex funcionario permitió que el grupo cerealero acumulara una deuda de $18.500 millones violando las normativas bancarias.

Pollicita solicitó al Juez Julián Ercolini la inhibición de los bienes personales de González Fraga por sospechar que el ex funcionario facilitó que la firma privada contrajera una importante deuda con el Estado de manera irregular. El dictamen del Fiscal reza textualmente, “Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, para lo cual otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentín S.A y Algodonera Avellaneda S.A, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba. A su vez, las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentín en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo”.

Además del pedido de inhibición para el ex presidente del BNA, Pollicita solicitó una medida similar para los ex directores Lucas Llach, Agustín Pesce, Miguel Ángel Arce, Carlos Alberto Castellani, Guillermo Goldberg, Jorge Lawson, Javier Okseniuk, Marcelo Javier Pose y Ercilia Antonia Nofal. También para el Gerente General Juan José Fragati, de la Subgerente General de Riesgo Crediticio, Susana Ojeda, el Subgerente General de Banca Corporativa, Martín Enrique González, la Subgerente Departamental de Soporte Crediticio, Maricel Moschini, los Gerentes de la Zonal Reconquista, José Luis Testa y Luis María Restelli, los Gerentes de la sucursal Reconquista Darío Giaccosa y Néstor Ariel Bled. Además del pedido hacia los diecisiete funcionarios mencionados, la misma medida fue solicitada para los empresarios Roberto Vicentín, Osvaldo Boschi, Martín Colombo, Herman Vicentín, Alberto Macua, Máximo Padoan, Daniel Buyatti y Sergio Nardelli.

En el mismo escrito, Pollicita señaló que hasta el momento no existen elementos en la causa, que motiven medidas similares para el ex Presidente Mauricio Macri o el ex presidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris.