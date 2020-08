Preocupante mensaje de Feinmann: "Recen por mí"

El periodista Eduardo Feinmann se encuentra internado en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires desde el pasado lunes, tras haberse confirmado su diagnóstico de COVID-19, y presentar síntomas persistentes. En las últimas horas se conoció un preocupante mensaje que el conductor de A24 le envió a su colega Marcela Tauro desde el centro médico. Le dijo: "Recen por mí".

La ex panelista de "Intrusos" reprodujo las palabras de Feinmann y dijo estar anonadada ante la intención del mensaje: “No sé si me quiso hacer una broma, a mí me dicen que está bien pero su mensaje me llama la atención”, dijo Tauro.