Cuarentena hasta el 20 de septiembre con reuniones sociales al aire libre

El presidente de la Nación, Alberto Fernández a diferencia de las últimas veces en la que emitió un anuncio en conjunto con el Jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, esta vez difundió un video con las principales novedades sobre la cuarentenan que rige en el país.

En común acuerdo con los mandatarios provinciales, el presidente anunció: "Tomamos la decisión de prorrogar las medidas de cuidado, aislamiento sanitario, el distanciamiento físico, hasta el próximo 20 de septiembre". Además, el Jefe de Estado comunicó una nueva flexibilización en relación a las reuniones sociales: "Se autorizan los encuentros de hasta 10 personas al aire libre, manteniendo la distancia de 2 metros y el uso de barbijo, en todo el país. Pero la prohibición de reuniones en lugares cerrados se mantiene, porque allí la posibilidad de contagio se incrementa significativamente. Es más necesaria que nunca la responsabilidad personal" anunció Fernández.

Entre otras frases destacadas, del anuncio oficial, el presidente remarcó que "en la Argentina la cantidad de fallecidos por millón de habitantes continúa siendo menor a la de otros países. Esto, porque hasta ahora no se ha saturado el sistema de salud".

Sobre el futuro, el mandatario dijo: "Hoy tenemos un horizonte temporal mucho más claro, por eso no podemos descuidarnos. Hay 18 provincias con transmisión comunitaria sostenida, el problema ya no es solo del AMBA, el problema está en todo el país. Si aumenta la circulación, si nos relajamos y nos descuidamos, no hay sistema de salud que aguante".

"En las provincias fuera del AMBA, el total de casos se multiplicó por 5".

En tanto, Fernández cerró con un mensaje sobre las cifras diarias: "No naturalicemos los contagios que son muchos, y mucho menos naturalicemos las muertes. Si paramos los contagios, paramos las muertes".