"No podemos más": El pedido desesperado de trabajadores de terapia

Ya pasaron más de 160 días de iniciada la cuarentena en nuestro país, y los números siguen creciendo a niveles cada vez más preocupantes. Ante este escenario, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) advirtió sobre la realidad que enfrentan a diario y el peligro de la saturación de camas.

“Nos encontramos al límite de nuestras fuerzas, exhaustos, atendiendo cada vez más pacientes”, expresaron a través de un duro comunicado en el que advirtieron, además, que “los recursos se están agotando”. La misiva lleva la firma de la presidenta de SATI, la doctora Rosa Reina, y su vicepresidente, Guillermo Chiappero.

Los representantes de quienes nos cuidan en los momentos críticos aseguraron que “la mayoría de las Unidades de Terapia Intensiva del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación”, que las camas con respiradores “son cada vez más escasas” y, fundamentalmente, que falta personal médico.

Además, contaron que en su sector también tienen que "lamentar bajas, personal infectado y lamentablemente, fallecidos, colegas y amigos caídos que nos duelen, que nos desgarran tan profundamente”.

Además, informaron sobre los bajos salarios que perciben, y aseguraron que el trabajo no les alcanza para sobrellevar la crisis económica: “Terminamos una guardia en una UTI y salimos apresuradamente para otro trabajo; necesitamos trabajar en más de un lugar para llegar a fin de mes. Por horas y horas de trabajo estresante, agotador, pese a ser profesionales altamente calificados y entrenados, ganamos sueldos increíblemente bajos que dejan estupefactos a quienes escuchan cuál es nuestro salario”, revelaron.

En el marco de una sociedad que demanda más aperturas, pero también atención médica en tiempo y forma, advirtieron sobre la relajación de la cuarentena en algunos distritos y se preguntaron qué pasará el día de mañana con esa gente que hoy “quiere disfrutar”.

“Observamos en las calles cada vez más gente que quiere disfrutar, que reclama sus derechos, la gente que se siente bien por ahora. ¿Qué pasará con ellos y sus familiares mañana? ¡Ojalá que no se transformen en uno de nuestros pacientes que, con fuerzas, trataremos de arrebatarle a la muerte! Porque nadie sabe cuándo el virus los infectará”, enfatizaron.

"Le pedimos a la sociedad que reflexione, y que cumpla con tres simples pero importantes medidas, recomendadas científicamente: distanciamiento social (permanecer a más de 1,5 metros), uso de tapabocas (cubriendo nariz y boca), lavado frecuente de manos (con agua y jabón o alcohol, no aglomerarse, no hacer fiestas, no salir si no es necesario”, suplicaron los médicos y destacaron “no desafiar al virus, porque el virus nos está ganando”.