Tiene 12 años, puede perder la pierna y ruega por una prótesis

Clara tiene 12 años y lucha contra un cáncer hace cuatro meses. Mayten pidió por las redes que ayuden a su hija, ya que puede perder la pierna y pide desesperadamente una prótesis para la pequeña. En mayo de este año, le diagnosticaron un tumor maligno en la tibia izquierda.

Los problemas comenzaron en los primeros días de la cuarentena en el mes de marzo, cuando Clara se quejaba de algunos dolores en su pierna izquierda, no podía flexionarla y sentía entumecida toda la zona. "Primero pensé que era debido al patinaje, ella patina y pensé que podría tener relación, pero al pasar los días, no paraba de quejarse de los dolores", sostuvo a un medio local Mayten, quien decidió llevarla al hospital de Lomas de Zamora para que la revisen.

Debido a la cuarentena obligatoria con el inicio de la pandemia, le dieron turno para recién el mes de abril. El dolor de Clara no pudo esperar, la pequeña sufría cada vez más y por esa razón su madre decidió llevarla al Hospital Garrahan donde le realizaron un laboratorio, radiografía de tórax, una biopsia, resonancia magnética, una centellografía, entre otros estudios. A fines de mayo estuvieron los resultados y consigo el diagnóstico: Clara tenía un tumor maligno en la tibia de la pierna izquierda.

Osteosarcoma es el tipo de cáncer que le detectaron a Clara. Por lo general, se presentan en niños de entre 10 y 14 años. Afecta al fémur, tibia, húmero.

En seis meses no solo la cuarentena le cambió la vida a Clara, ahora la pequeña se moviliza en silla de ruedas mientras espera la intervención quirúrgica. El pasado 6 de agosto tenían que colocarle una prótesis y dos placas de hierro especiales, sin embargo la intervención se pospuso, no solo una vez, sino cuatro, por no contar con esos elementos que necesita.

Mayten, desesperada, presentó un recurso de amparo ante la Justicia para acelerar los tiempos. Aún no tuvo ningún tipo de respuesta. Por eso mismo decidió difundir su caso a través de las redes sociales: “Ya no tenemos más tiempo y necesitamos que el Ministerio de Salud de la provincia cumpla con la orden del juez. Estamos esperando desde el 18 de agosto que compre los materiales y aún no lo ha hecho. Lo que estamos pidiendo es que cumplan con la ley para que Clara pueda ser operada. Los médicos siguen esperando para tener el material y la enfermedad avanza. Mi hija tiene cuatro manchas en un pulmón, que no es metástasis. Pero si seguimos esperando eso es muy posible”.