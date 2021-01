Procesaron a un militar retirado por incitar a sublevación

La justicia rosarina confirmó el procesamiento de un militar retirado por el delito de incitación a la violencia, después que, en abril del 2020, difundiera un video, alentando a "liberarse" del Gobierno nacional, en el contexto del aislamiento por la pandemia de coronavirus.



La medida fue resuelta por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario sobre el militar Alberto Aquino Ortega, quien divulgó por Whatsapp un video en el que convocaba a sublevarse contra el Gobierno de Alberto Fernández.



Ortega grabó el video pocos días después de que se iniciara el aislamiento obligatorio para contener el avance del coronavirus en el país, por lo que la justicia confirmó el procesamiento por violación del artículo 212 del código penal por el delito de incitación a la violencia.



En el video viralizado, Ortega sostiene que prefiere "morir de Coronavirus antes de seguir subyugado bajo su histeria (por Alberto Fernández) consolidada de ser un estatista, totalitario, un comunista, maoísta, subversivo, hijo de re mil putas".



La defensa del militar retirado alegó que el archivo difundido no puede ser considerado una herramienta "para movilizar o persuadir a nadie a hacer algo".



"Es una persona que siempre se mantuvo en el anonimato, hace 18 años se retiró del Ejército, carece de poder real de mando y acatamiento de órdenes por parte de las tropas activas”, dijo la defensa.



No obstante, la justicia rosarina no dio lugar a los argumentos de la defensa, por entender que "el medio utilizado para grabar el mensaje era idóneo como para provocar una difusión masiva entre la sociedad" y que, al tratarse de un militar, "el sentido de sus palabras" podría ser "peligroso" si fuera "expuesto en un contexto tendiente a incitar al Ejército y a la población en general".