Papa Francisco: "No se puede vivir de subsidios"

El coloquio de IDEA ya comenzó, y el papa Francisco estuvo presente a través de un video mensaje que se emitió en el plenario; con firmeza sostuvo que se deben "brindar fuentes de trabajo diversificadas", y además, remarcó que "los subsidios sólo pueden ser una ayuda provisoria".

El sumo pontífice quiso estar presente de alguna manera en el encuentro y también habló sobre la dignidad del trabajo y lo "indispensable" del diálogo entre empresarios y trabajadores para generar empleo genuino y digno. Asimismo, sostuvo que “el que no tiene trabajo, siente que le falta algo, le falta esa dignidad que da propiamente el trabajo, que unge de dignidad".

En el 57° coloquio de Idea los empresarios presentes, como el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, escucharon atentamente las palabras del papa: "Varias veces me he referido a la noble vocación del empresario que busca con creatividad producir riqueza y diversificar la producción, haciendo posible al mismo tiempo la generación de puestos de trabajo. Algunos me han hecho decir cosas que yo no sostengo, que propongo una vida sin esfuerzo, o que desprecio la cultura del trabajo".

No obstante, fue muy "filoso" con respecto a los subsidios y ayudas sociales del Estado a los desempleados y recordó la historia de su familia y de miles de inmigrantes: “No vinieron a nuestro país con ganas de ser mantenidos sino con un enorme deseo de arremangarse para construir un futuro para sus familias. No se puede vivir de subsidios, porque el gran objetivo es brindar fuentes de trabajo diversificadas, que permitan a todos construir el futuro con el esfuerzo y el ingenio", expresó en un claro mensaje al presidente de la Nación, Alberto Fernández.