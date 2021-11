Cada vez peor: quemaron a una pareja y su hijo en Rosario

Una pareja y su hijo de 16 años sufrieron hoy graves quemaduras durante un incendio intencional provocado en su casa de la ciudad de Rosario por dos personas que arrojaron desde el exterior elementos para generar el fuego.Según las primeras averiguaciones, el hecho ocurrió esta madrugada cuando al menos dos personas aún no identificadas arrojaron desde el exterior por una ventana elementos incendiarios en una vivienda ubicada sobre el Pasaje 1840, entre las avenidas Provincias Unidas y Seguí, en el extremo oeste de Rosario.



En el lugar dormía una familia integrada por Ariel L.(45), Fabiana R. (43) y el hijo de ambos, de 16 años, quienes fueron alcanzados por el fuego que se generó y debieron ser hospitalizados de urgencia.



El hombre fue internado en el hospital de Emergencias -HECA- con el 80 por ciento de su cuerpo quemado, por lo que su estado es reservado. Su pareja sufrió quemaduras de las vías aéreas y el rostro por lo que permanece internada también en estado reservado en el mismo centro asistencial.

El hijo de ambos fue trasladado al hospital zonal Eva Perón, con quemaduras en las extremidades, y se encuentra estable.



El caso es investigado por el fiscal de Homicidios Dolosos de turno en Rosario, Alejandro Ferlazzo, quien ordenó una serie de medidas que apuntan a determinar las circunstancias del hecho e identificar a los autores.