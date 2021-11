Las ventas minoristas superaron la crisis Covid, dice CAME

Las ventas minoristas de pequeñas y medianas empresas (pymes), a precios constantes, subieron 9,1% anual en octubre y 2,5% en la comparación mensual. A su vez, el 22% de las pymes del sector comercial, uno de los más golpeados con la pandemia, señaló ya haberse recuperado de la crisis que le generó el covid.

Fue un buen mes para el 57% de los comercios consultados, y especialmente, para aquellos vinculados al día de la madre, aunque no todos vendieron como quisieron. Pero no está muy clara aún cuál será la tendencia para este fin de año, siendo que octubre suele ser un mes termómetro, pero este 2021 no dejó un panorama muy cierto.

Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes elaborado mensualmente por CAME. Analizando las ventas a precios constantes de octubre 2021, los resultados son:

- Frente a septiembre 2021 (variación mensual): subieron 2,5%, con subas en 8 de los 11 rubros relevados. Las mayores alzas se dieron en Perfumería y Cosmética (+10,3%), Calzado y marroquinería (+7,6%) y Electrodomésticos, electrónicos, computación, celulares y accesorios (+4,8%).

- Frente a octubre de 2020 (variación anual), crecieron 9,1%, con las mayores tasas de variación en Jugueterías y librerías (+55,7%) y Ropa y artículos deportivos y de recreación (+50,4%). Crecieron 6 de los 11 relevados rubros relevados y cayeron 5. La mayor baja fue en Neumáticos y repuestos de autos y motos (-14,9%).

- Frente a octubre de 2019 (variación bianual), cayeron 1,1%, con la mayor baja en Neumáticos y repuestos de autos y motos (-23,8%).

- En los 10 meses del año las ventas acumulan un alza de 13,8% frente a iguales meses de 2020 aunque se mantienen 9,1% debajo de iguales meses de 2019.

Los resultados se obtuvieron sobre el promedio de las tasas de variaciones mensuales y anuales informadas por 725 comercios del país entre el 1 y el 4 de noviembre.