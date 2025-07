Rodolfo Aguiar denunció represión y despidos masivos en el INTA: Río Negro, entre las más afectadas

Lo que comenzó como una protesta gremial frente al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en el partido bonaerense de San Martín, terminó con empujones, golpes, forcejeos y una fuerte denuncia por represión y detenciones ilegales. El epicentro del conflicto fue Buenos Aires, pero el impacto de las medidas que motivaron la protesta golpea de lleno en Río Negro, donde peligran 11 agencias de extensión rural del INTA y 3 estaciones experimentales clave para el desarrollo científico y productivo provincial.

El secretario general de ATE Nacional, el rionegrino Rodolfo Aguiar, encabezó la movilización y denunció que la Policía detuvo a cuatro manifestantes sin orden judicial, en el marco de un operativo destinado a impedir el avance de la columna sobre la Avenida General Paz. "No estamos cortando, no es delito caminar por la calle", se lo escucha decir en uno de los videos que publicó en redes sociales, donde también se lo ve forcejeando con uniformados quienes intentaban que la columna de manifestantes salga de la calle.

Mientras el Gobierno nacional avanza con la transformación del INTI y el INTA en organismos “desconcentrados”, bajo la órbita de ministerios políticos y sin capacidad autárquica, desde ATE advierten que se trata de un vaciamiento encubierto. La iniciativa implica, entre otras cosas, el cierre de 350 agencias a nivel nacional, entre ellas 11 en Río Negro y 5 en Neuquén. Además, se contempla el despido de más de 1.500 trabajadores, muchos de ellos con contratos precarios o becas de investigación.

En la provincia de Río Negro, la estructura del INTA incluye tres estaciones experimentales estratégicas: en Bariloche, el Alto Valle y el Valle Inferior. A eso se suma el trabajo del Instituto de Agricultura Familiar, con sede en Plottier, pero con alcance técnico desde el norte patagónico hasta Tierra del Fuego. Este sistema acompaña hoy a más de 3.500 pequeños y medianos productores, brindando asistencia técnica, ensayos productivos y transferencia de conocimiento en toda la región.

"La pérdida de estas agencias y centros sería un golpe durísimo para nuestra soberanía tecnológica y productiva. Se trata de estructuras que tardaron décadas en consolidarse, y que hoy están al borde del desmantelamiento", alertó Aguiar, quien también recordó que muchas de estas unidades se autofinancian y firman convenios estratégicos con gobiernos provinciales y universidades.

Según la nueva estructura prevista en el decreto que impulsa el Gobierno, la conducción del INTA quedará en manos de un presidente con rango de secretario de Estado, designado directamente por el Ejecutivo. Y si bien se mantendrán las funciones de investigación y asistencia técnica, la red operativa podrá ser reconfigurada "según necesidades", lo que, traducido en términos concretos, implica el cierre masivo de oficinas, reducción de personal y desarticulación de proyectos federales.

Desde ATE aseguraron que no permitirán el desmantelamiento del sistema científico-productivo y anticiparon que seguirán las protestas en todo el país. “El INTI y el INTA no son organismos burocráticos; son pilares de la industria, el agro y la ciencia aplicada. Si caen, no sólo se pierde empleo público, se pierde futuro”, sentenció Aguiar.

La tensión entre gremios estatales y el Ejecutivo se mantiene en estado crítico, con nuevos capítulos que se seguirán escribiendo en las calles… y en las agencias que todavía funcionan en el interior del país.