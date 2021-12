Emotiva renuncia del Senador Esteban Bullrich

“Desde que entré a la política siempre intenté ser fiel a mí mismo, no mentirme, hacer lo que sentía aunque no fuera inconveniente. Hoy, desde este recinto que me honra ser parte, vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo, nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre debe estar por encima de los intereses personales”.

Con esas palabras, el Senador por Juntos por el Cambio Esteban Bullrich, presentó hoy su renuncia a la banca, por su delicado estado de salud. Enfrentando una dura enfermedad neurológica degenerativa, señaló que "el tiempo que viene lo dividiré entre mi familia y la lucha contra ELA, esta enfermedad que, por poco frecuente está poco investigada ,y contra la la que hay mucho para hacer. Mi fundación lanzada va en ese sentido”,

La despedida de Bullrich emocionó a toda la sala, más allá de banderías políticas.

" Ser parte del Senado de la Nación ha sido uno de los honores más grandes de mi vida política. Acá encontré personas comprometidas con la Patria y yo voy a seguir buscando un mejor país para mis hijos. Renuncio a mi banca con mucha tristeza”, dijo desolado, en medio del llanto desconsolado que interrumpió su discurso.

El senador cuestionó que Argentina “vive enfocada en la grieta y en el debate violento. Un país que escapa de la política, la desprecia y la condena. Una país en el que la gente se recluye en lo privado, soltando el sueño de ser parte de la construcción de una Argentina mejor. Un país en el que empujamos a la gente a no ejercer el rol más alto de una democracia, el rol de ciudadano, sé que estas palabras pueden parecer la de un soñador, lo soy, pero como en aquella canción que nos invita a imaginar, sé que no soy el único”. El legislador aprovechó para presentar un proyecto sobre educación inclusiva para que se trate sobre tablas,

El senador del Frente de Todos, José Mayans, propuso que Bullrich pueda seguir su trabajo desde su casa, de forma virtual. “No queremos que se vaya. Hay que reconsiderar el tema”, resaltó. La idea fue apoyada por Fernández de Kirchner y por el bloque radical pero, finalmente, el legislador del PRO rechazó la propuesta: “Fue una decisión que tomé con mi familia”.

Admirado y respetado por sus pares, lo homenajearon y dedicaron emotivas palabras para el legislador, quien ya había recibido un extenso aplauso cuando se presentó a la primera sesión presencial meses atrás, evidenciando ya las dificultades que presenta en el habla y la movilidad.

En su lugar asumió José María Torello, ex jefe de asesores de Maurcio Macri , y primer suplente en la lista de Cambiemos cuando Bullrich fue elegido.