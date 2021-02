Comenzó el velatorio de Menem en el Congreso

El expresidente Carlos Menem es velado desde las 20.05 en el Salón Azul del Congreso de la Nación con una ceremonia íntima de la que participan sus familiares para luego dar paso al ingreso de dirigentes, amigos y allegados hasta el lunes, cuando se retiren sus restos para su inhumación. La familia decidió además no permitir acceso a la prensa, y solo habrá transmisión institucional por Senado TV y su canal de YouTube y se contará con el servicio de fotografía de la Cámara alta.

El cortejo fúnebre fue recibido por la vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, quien acompaña a la exesposa del exmandatario fallecido, Zulema Yoma, su hija Zulemita, su hermano Eduardo y sus nietos.

Al grito de "Vamos, Menem", ciudadanos recibieron el cortejo del expresidente en el Congreso

Un grupo de ciudadanos recibió este domingo en el Congreso el cortejo fúnebre del expresidente Carlos Menem con un aplauso y la arenga de “Vamos, Menem”, una de las consignas de campaña del fallecido exmandatario.

El público que se acercó para despedir a Menem en el Salón Azul del Senado se extendía desde el ingreso del Congreso, sobre la avenida Entre Ríos, hasta mitad de cuadra de avenida Rivadavia, aproximadamente.

Ataviados con paraguas y pilotos, los ciudadanos aguardaban la finalización de la ceremonia íntima para familiares y allegados, tras la cual se dará paso al ingreso del público.

Sobre la calle se apostaron además vendedores ambulantes que ofrecían banderas de Argentina, pilotos y elementos de higiene para prevenir el contagio de coronavirus.

Cuando llegó el cortejo, el grupo se agolpó en las puertas de ingreso del Congreso y ovacionó al coche fúnebre con aplausos y el grito de “Vamos, Menem”.

Durante toda la jornada, en cuanto se conoció la noticia, se conocieron diversas expresiones a favor y en contra de las gestiones de Menem. Por ejemplo, el canciller Felipe Solá rechazó este domingo declaraciones del exministro de Relaciones Exteriores de la gestión Cambiemos, Jorge Faurie, quien vinculó la presencia del submarino nuclear Greeneville en el Atlántico Sur con la visita -que no se concretó- del barco guardacostas estadounidense Stone al país.

"Nos quieren inventar un conflicto con Estados Unidos que no existe", subrayó Solá, quien por otra parte acusó a la administración de Mauricio Macri de haber tenido "una actitud de sumisión". "No hay tensión con el gobierno de los Estados Unidos. Nos quieren inventar un conflicto que no existe", aseguró Solá en diálogo con Radio Nacional.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) criticó duramente al fallecido expresidente Carlos Menem por la "impunidad" en torno a los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA y los indultos a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La DAIA dijo que "durante su presidencia se produjeron los dos atentados terroristas más graves de la historia argentina. La desidia, la negligencia y, sobre todo, la complicidad con los sospechosos de haber cometido esos crímenes explican por qué hoy, ambas masacres siguen impunes".

La representación política de la comunidad judía argentina también expresó que "Carlos Menem muere en libertad a pesar de que su Gobierno utilizó a las instituciones del Estado argentino para perpetuar la impunidad y encubrir la responsabilidad de quienes cometieron y fueron cómplices de los atentados".

Fuente:Télam.