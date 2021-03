Derogan decreto de Macri: ya no se podrá votar por correo

El Gobierno nacional derogó hoy un decreto firmado por el expresidente Mauricio Macri, que permitía la votación de argentinos residentes en el exterior por correo postal, por no tener "la debida intervención del Congreso ni legislación alguna que habilite reglamentar esta modalidad" de sufragio.



El decreto publicado este martes se suma al del pasado 12 de marzo que derogó otras normas dictadas por Macri en relación a los comicios: las que permitían el voto anticipado de las personas privadas de libertad y de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad afectadas al operativo electoral.



Al anticipar la derogación de las tres modalidades, la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, había explicado días atrás a través de un comunicado: “La Constitución Nacional es clara, un decreto no puede modificar una ley y menos en materia electoral. Cualquier propuesta vinculada a los cambios de fecha o metodologías de votación debe pasar por el Congreso de la Nación y ser respaldada por una mayoría especial de votos”.



Los decretos firmados por Macri en 2019 habilitaban el sufragio universal "de manera anticipada en o vía postal, pese a que esas modalidades no están contemplada la ley electoral", remarcaron los voceros de la cartera de Interior.

El Gobierno publicó el Dto 189/21 con el cual elimina la posibilidad de votar por correo a los ciudadanos argentinos en el exterior. Esto viola los derechos políticos y ciudadanos consagrados en la Constitución. La lógica de @alferdez es: los que no votan K, que no voten. — David Schlereth (@davidsnqn) March 23, 2021





En el decreto publicado hoy, las autoridades recuerdan que pese a la creación por ley del Registro de Electores Residentes en el Exterior con el fin de que los ciudadanos puedan participar en las elecciones nacionales desde los países en donde habitan, "el Decreto N° 45/19 introdujo modificaciones en la reglamentación, implementando un sistema de votación por correo postal como forma opcional de ejercer el derecho al sufragio".



Esto "conllevó la creación de una nueva modalidad o sistema de votación que no se encontraba previsto en la legislación electoral aprobada por el Congreso", destaca la normativa.

La derogación del decreto 45, fechado el 11 de enero de 2019, se efectivizó mediante el decreto 189/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro del interior, Eduardo 'Wado' de Pedro.