Gaido: "No podemos estar permanentemente en elecciones"

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido se mostró entusiasmado al aire de La Primera Mañana por AM550 y 24/7 Canal de Noticias, con la iniciativa de llevar al Gabinete a los distintos barrios de la capital para poder estar en contacto con los vecinos, y con las distintas organizaciones que los nucléan. "Es una metodología que funciona muy bien. Estamos en el lugar a las 7 de la mañana, todos presentes. Tema que se trate, tema que tiene agilidad de respuesta".

EL GABINETE EN TU BARRIO
Hoy como cada viernes junto a todo el gabinete municipal, escuchamos las propuestas de nuestras vecinas y vecinos, necesidades e ideas para mejorar nuestra ciudad.
— Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) February 19, 2021

En cuanto a los proyectos anunciados en el discurso de apertura de sesiones en el Concejo Deliberante el pasado lunes, el intendente recalcó la importancia de aquellos relacionados al medio ambiente, como por ejemplo el programa de gobierno que inauguró 10 parques que incrementaron los espacios verdes de acuerdo a los parámetros de la OMS, y "que hacen que Neuquén sea una ciudad saludable". Además detalló las obras que continúan en las costaneras de los ríos Neuquén y Limay, y la confluencia de ambos.

En tanto consideró fundamental la gestión de los residuos, y la separación en origen entre húmedos y secos: "Este año va a ser eje de gobierno el tratamiento de la basura" dijo Gaido.

En relación a la propuesta de enmienda a la Carta Orgánica para eliminar las elecciones de medio término dijo: "Este es un tema que todos los espacios políticos venían solicitando. Neuquén es una de las únicas capitales provinciales que vota cada dos años. No podemos estar permanentemente en elecciones. Es una perdida de tiempo y económica para todos. Eso sólo beneficia a un grupo de políticos que vive de las elecciones. Yo dije que lo iba a cambiar y se que hay muchos que opinan lo mismo. Este es el momento de hacerlo".

En cuanto a la propuesta de cambio del horario bancario de 10 a 15 horas y las voces en contra al respecto, desde ACIPAN o las autoridades del BPN, Gaido aclaró: "Yo no propongo que el banco abra a las 10 de la mañana. Yo propongo que abran a las 8 pero que atiendan al público de 10 a 15. A cada uno de los que se expida con una opinión hay que preguntarle como hace trámites en los bancos, porque la mayoría los hace vía web, no de manera física. Aunque haya algún banco que no esté de acuerdo, no me interesa. Me interesan los vecinos y serán ellos los que decidan si modernizamos la ciudad. Si no nos quedamos en el tiempo y perdemos la oportunidad".