El gobierno respondió al fallo de la Corte

Un comunicado con veinte puntos, firmado por Juan Pablo Biondi, secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, fue la metodología elegida por el gobierno nacional para fijar su postura en torno al fallo adverso al DNU que suspendía las clases presenciales por quince días en el AMBA, y que fue recurrido por el jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta.

Comienzan argumentando los efectos de la pandemia en el mundo, y en la Argentina con más de 64 mil fallecidos, sosteniendo que todos los gobiernos se vieron obligados a tomar medidas excepcionales, y " también ha debido tomar medidas urgentes, extendidas y anticipatorias para contener y mitigar los contagios a fin de evitar la saturación del sistema de salud con el consiguiente aumento de la mortalidad. Todas estas medidas han sido cumplidas por la gran mayoría de argentinos y argentinas, que con su esfuerzo y compromiso han logrado que no hubiera que lamentar consecuencias aún más gravosas que las que estamos viviendo."

El documento continúa expresando que " con inusitado rigor formal, como si no estuviese en riesgo la salud pública y los derechos subjetivos que de ella derivan, como la vida, la Corte Suprema ha sostenido que, al suspender por quince días las clases presenciales en el conglomerado urbano del AMBA, el Gobierno Nacional se habría basado en «consideraciones meramente conjeturales» con insuficiente fundamentación." y sostiene que " es un deber y un objetivo central de este Gobierno garantizar el derecho constitucional a la educación; y sabemos, sin ninguna duda, que este derecho se ejerce con mayor plenitud cuando se desarrolla en la modalidad presencial con docentes, niños, niñas y adolescentes en las aulas."

Sostiene además que " en tal situación, omitir la adopción de medidas oportunas, similares a las que se adoptaron en otros lugares del mundo que registraban un crecimiento de casos mucho menor que el que exhibía el AMBA, hubiese significado aceptar un riesgo de consecuencias irreversibles para la salud pública y para la vida de las personas." remarcando que la ciudad de Buenos Aires "decidió omitir " acciones a pesar de estar facultada para tomarlas.

El gobierno en su comunicado confirma que debido a las medidas tomadas, los casos disminuyeron, y destaca que la Corte reconoce que no tiene herramientas sanitarias para juzgar la gravedad de la situación, y que en definitiva no resolvió con su fallo un caso particular y concreto, sino que hace consideraciones indicativas que talvez ya no se encuentren vigentes.

Finalmente sostiene que " el Gobierno nacional siempre, y también ahora, trabaja priorizando la salud y la vida de argentinos y argentinas. Con esa convicción seguirá trabajando para traer vacunas y vacunar a los y las habitantes de nuestro país, para cuidar la salud pública y la vida, preservando la economía. Con esos objetivos exhorta a todas las personas a redoblar esfuerzos para dar cumplimiento a las medidas de cuidado y de contención de contagios. Nuestro propósito es que podamos volver, cuanto antes, a vivir con la mayor normalidad posible, desarrollando plenamente las actividades que hoy se encuentran temporariamente restringidas por la pandemia. Es lo que más anhelamos y por lo cual trabajamos cada día."