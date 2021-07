Llegó la temida cifra: 100 mil muertes por coronavirus

En un día donde se confirma que Argentina sobrepasó las 100 mil muertes , vuelven a subir los contagios y los fallecimientos respecto a las cifras que se conocieron la última semana. En la última semana, el promedio fue de 402 fallecidos cada 24 horas. Esta cifra representa apenas un 10% menos que la semana anterior. Y si se considera el último mes, 475 personas en promedio perdieron la vida por el virus por día.

En las últimas 24 horas se registraron 614 muertes y 19.697 nuevos contagios. Con estos datos, el total de casos desde marzo de 2020 asciende a 4.702.657 y las víctimas fatales son 100.250. También fueron realizados 109.446 testeos, con una positividad del 17,99%

En el país hay 5.092 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 62,2 por ciento.

A pesar de estos datos oscilantes, Alberto Fernández se mostró optimista con respecto a la inoculación y dijo que en septiembre toda la población iba a estar vacunada. “Preparémonos para disfrutar de una linda primavera”, señaló en un acto que compartió ayer por la tarde junto a otros dirigentes del oficialismo en Lomas de Zamora.

En ese mismo acto, el presidente había señalado que “muchos me criticaron cuando dije que entre la salud y la economía yo elegía la salud, y elegía la vida antes que la muerte. Y la verdad, que no me arrepiento de haber elegido eso. Voy a luchar todos los días para que la gente en la Argentina viva mejor y con más salud, que viva más tiempo y que viva bien”. En abril del 2020, decía que "prefería tener un 10 por ciento más de pobres que 100 mil muertos". Hoy la pobreza supera el 43 por ciento y también se llegó a esa cifra de pérdidas de vidas que parecía imposible alcanzar.

A pesar de los deseos del primer mandatario, Argentina se ubica quinta a nivel mundial con más muertos por semana. Desde enero a la fecha fallecieron 53.684, más de la mitad de los muertos durante la primera ola.