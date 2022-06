Neymar y Madonna pagan millones por imágenes NFT

Madonna y Neymar adquieren 2 imágenes NFT que están de moda por más un millón de dólares entre los 2

La artista y el futbolista se suman a una larga lista de celebridades que ya son propietarios de algunos simios o monos aburridos Bored Ape Yacht Club (BAYC)

NFT: Non Fungible Token o Tokens no fungibles, en castellano, que viene a ser un certificado digital de autenticidad que mediante la tecnología blockchain, la misma que se emplea en las criptomonedas (los tokens), se asocia a un único archivo digital. Dicho en otras palabras, NFT son imágenes únicas que no se pueden repetir y que cada imagen genera un código único e irrepetible que hacen que cada NFT sea único.

La prensa brasileña explicó que el delantero del PSG ha adquirido estas dos obras de la colección Bored Ape Yacht Club (BAYC) en el mercado de NFT más grande del mundo, la plataforma OpenSea. El pago se hizo a través de la criptomoneda Ethereum (ETH). Por una de las ilustraciones digitales desembolsó 159,99 ETH (que equivalen a unos 517 mil dólares) y por la otra, 189,69 ETH (unos 613 mil dólares).

Imagen de Neymar con sus 2 NFT de Bored Ape.

Mientras que Madonna pago por su NFT también de la misma colección Bored Ape Yacht Club (BAYC) un valor de de 180 Etherium (ETH) equivalentes a 571,206 dolares al momento de la compra.

Tweet de maddona indicando compra de su NFT.

Es importante destacar que en los últimos meses el valor individual de cada (ETH) a disminuido por lo que las inversiones realizadas si se toman en dólares americanos a principios de junio de 2022 serían de menor valor en la actualidad.

En la actualidad hay varios famosos como Paris Hilton, heredera del imperio hotelero con emprendimientos en todo el mundo.

Imagen de un bored aped adquirido por parís Hilton que mostro en una entrevista con el conductor de televisión Jimmy Fallon.