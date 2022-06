Mundo Crypto: Por qué cayeron Luna y UST

En mayo 2022 la noticia más importante en el mundo crypto fue sin dudas la caída del token (LUNA) y su moneda estable asociada denominada (UST).

Terra es una cadena de bloque con varias aplicaciones y protocolos financieros. Su token o moneda nativa lleva el nombre de (LUNA), moneda que luego de pocos años desde su nacimiento llego a estar en el top 10 de las monedas de mayor capitalización bursátil y en menos de 7 días se desplomo perdiendo más que el 99% de su valor. En su mejor momento llego a tener una capitalización del mercado que supero los treinta y cinco mil millones de dólares.

La idea del par LUNA/UST, ambas creadas y guiadas por la empresa Terraform Labs cuyo CEO es el joven surcoreano Do Kwon, de 30 años de edad graduado en Informática en la prestigiosa universidad estadounidense de Stanford ,su creación era que para mantener el valor de la stablecoin (UST) anclado a u$s 1 dólar americano, para esto se correría un contrato inteligente detrás de la plataforma que rastrearía la demanda de Terra (UST, la estable) y ajustaría la oferta de tal forma que el precio tienda asintóticamente a u$s 1. Si la oferta aumenta y cae el valor, el algoritmo incentiva a los usuarios a quemar UST para acuñar tokens Luna y viceversa, lo que empuja alternativamente los valores y no dejaría separar a la stablecoin de su cercanía al dólar estadounidense.

Todo esto funciono muy bien y durante el todo el 2022 el ecosistema de (TERRA) solo mostraba una solides y crecimiento como muy pocos ecosistemas colocando a LUNA su moneda estrella en el top 10 de monedas de mayor capitalización de mercado.

Grafico de las principales 10 monedas según capitalización de mercado anterior al desplome de luna.

Todo este sistema funcionaba de maravilla o al menos así aparentaba, hasta que el pasado 8 de mayo de 2022, cuando TerraUSD sufrió fluctuaciones perdiendo momentáneamente la paridad con el dólar. Lo que ocurrió a continuación es una incógnita. Algunos hablan de movimientos especulativos propiciados desde el entorno mismo de TerraLabs. Otros del desequilibrio masivo que supuso el desembarco de una 'ballena' o un fondo de inversión de los más grandes del mundo sacando del sistema cerca de 300 millones de dólares con un solo click. El mecanismo de paridad empezó a fallar, lo que desencadenó una espiral que el algoritmo que parecía infalible hasta esa fecha fue incapaz de frenar, de modo que una moneda ha desangrado a la otra. El sueño de Do Kwon que hasta esa fecha se jactaba de tener la mejor moneda o token estable del planeta con tuits de la talla de “Inclínate ante el rey”, empezó a fracasar y desplomarse en pocos días.

Grafico que demuestra el desplome del token LUNA.

Para entender un poco mas los comentarios de los que identifican esta caída como consecuencia de una especulación financiera de unos de los grupos de inversión mas grande del mundo (Black Rock)

Se especula que detrás del colapso hubo una ganancia multimillonaria de un fondo de inversión gigante. Algunos aseguran que es Black Rock. Este fondo habría comprado cerca de mil millones en Terra USD (UST) (parte apalancada con préstamos en bitcoin) para luego venderlo masivamente y provocar la corrida de los últimos días. Antes de hacer este movimiento se habría colocado en posiciones en corto. Esto último quiere decir que apostó a otros inversores que Terra USD iba a derrumbarse, que no iba poder defenderse la paridad 1 a 1, ni evitarse el desplome consecuente en la otra moneda de la red llamada (LUNA). Desde el grupo de inversión BLACK ROCK desmienten esta versión.

Blackrock (Uno de los fondos más grande del mundo) niega los rumores de responsabilidad por la caída de Terra

La situación actual y el posible futuro de Terra es incierto

¿Qué es Terra Luna 2.0?

Terra Luna 2.0 es un nuevo token de la cadena de bloques Terra destinado a salvar el ecosistema TERRA LUNA después del colapso de la moneda estable UST.

Se prevé que este nuevo token que ya está en funcionamiento que se creó como un posible renacimiento de Luna. En una propuesta publicada días atrás por el fundador de TerraForm Labs, Do Kwon, la nueva cadena reemplazo a la red Terra existente.

Junto con esto, Terra Luna 2.0 reemplazo a la versión actual de Luna que paso a denominarse LUNAC o LUNA CLASSIC. Esto significa que Luna cortará lazos con la moneda estable UST.

No solo eso, la mayoría de las dApps también migrarán a la nueva cadena en los próximos días. También se moverán otras características.

Dicho todo esto, solo resta esperar y ver la evolución de dicha nueva moneda a ver si logra recuperar su pasado brillante o solo será recordada como un intento que luego fracaso.