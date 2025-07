Con las vacaciones de invierno ya iniciadas en Neuquén y Río Negro, tantos adultos como niños están a la espera de actividades para llevar adelante en estos días sin actividad escolar, y desde Mood (Ministro Gonzáles 40) proponen una tarde de magia para este miércoles feriado, siendo una oportunidad ideal para reunir a toda la familia.

La propuesta estará a cargo del Mago Joaquín Di Magic (30), junto al encantador Mago Baltazar, quienes llevarán adelante un show de dos horas y media, a partir de las 15:30.

Es que además de mostrar sus habilidades con la magia, los magos harán reír, soñar y sorprenderse a todos los presentes. Asimismo, también habrá inflables y juegos para los más pequeños.

Una tarde de feriado y magia en Neuquén Capital, de la mano del Mago Joaquín Di Magic

Para quienes no lo conoce, el Mago Joaquín Di Magic es un joven neuquino que tuvo sus inicios en el mundo de la magia cuando se instaló en Buenos Aires para estudiar una carrera universitaria. En ese momento conoció a Nico Gentile, quien lo dejó fascinado con algunos trucos.

"Cuando vi eso, me sorprendió muchísimo. No sabía realmente qué estaba haciendo, si tenía poderes mágicos o era trucho. Era muy muy bueno", le contó a un medio local, para luego revelar que desde allí comenzó a explorar a fondo, al punto de decidir tomar clases en la Escuela de Magia de Adrián Guerra, en Palermo.

Con ya varios años de trayectoria desde su primera presentación, el show de Joaquín ha evolucionado, consiguiendo siempre conquistar los corazones de los más pequeños. "No hay muchos magos en la zona que hacen magia infantil como yo lo hago. La mayoría de los efectos de magia tienen una parte de mí. No es sólo comprar un truco y hacerlo", añadió Joaquín en esa misma entrevista, dejando entrever que su espectáculo promete no defraudar.

Los interesados en asistir al evento pueden comprar sus entradas a través del sitio events.flashpass.com.ar. Hasta el mismo miércoles al mediodía, las anticipadas costarán 14 mil pesos.