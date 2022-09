Una amiga de Brenda es la nueva detenida por el ataque a CFK

Esta madrugada detuvieron a una amiga de Brenda Uliarte, novia de Fernando Sabag Montiel en el contexto del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. El operativo se realizó en el partido de San Miguel por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti y estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Según publicó Infobae, esta persona es muy allegada a Uliarte. A partir de esto se investiga sobre otro posible intento de atentado contra Cristina Kirchner y que fue abortado. De hecho, esto se comprobó teniendo en cuenta los elementos recabados por la información aportada por los equipos celulares secuestrados.

Uno de los mensajes que tuvieron como protagonistas a Sabag Montiel y Uliarte decía: “No, ya se me metió adentro y el escenario (por Cristina Kirchner), el anfiteatro, lo sacaron. Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga así que ya fue, deja, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada”.

Otro mensaje entre ambos implicados en esta investigación para definir lo que le pasó a Cristina Kirchner establecía: "No, no es que se dé cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde, o sea son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido. ¿Entendés? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido”.