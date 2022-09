Alerta: amenazaron de muerte a Cristina Kirchner, por teléfono

La actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, fue amenazada de muerte a través de un llamado del 911 que se hizo desde la ciudad de La Plata. Ante esto, la jueza federal, María Eugenia Capuchetti, dio autorización para reforzar la custodia de la ex mandataria nacional.

En lo que respecta a la investigación por el intento de magnicidio, a partir de los mensajes extraídos del teléfono celular de Brenda Uliarte, la justicia detectó que un grupo de personas había intentado antes asesinar en dos ocasiones a Cristina Kirchner. Dicha información surgió del celular de la novia de Fernando Sabag Montiel y que, según Télam, esos mensajes dan cuenta de un intento de asesinato que ocurrió el 27 de agosto.

Justamente, uno de esos mensajes que habló del intento de atentado contra Cristina Kirchner decía: "No, no es que se dé cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde, o sea son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido".

Además de eso, en otra comunicación, Sabag Montiel le dijo a Uliarte: "No, ya se me metió adentro y el escenario (por Cristina Kirchner), el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios, eh, y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga, así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada".