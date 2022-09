Qué dijeron los medios del mundo sobre el atentado a Cristina Kirchner

Más allá de que no hubo una repercusión por parte de mandatarios a nivel mundial, si lo hubo con los presidentes latinoamericanos, sobre el intento de asesinato de Cristina Kirchner medios importantes como New York Times, The Guardian, The Washington Post, The Sun, BBC Mundo, El País de España, Le Monde Francia, Corriere Della Sera de Italia, Folha de San Pablo y CNN.

En su cobertura, New York Times tituló: "La Sra Kirchner, una ex presidenta de izquierda, y quizá la líder más prominente de Argentina, es una figura profundamente polarizadora en el país y está siendo juzgada por cargos de corrupción. Sus seguidores se han manifestado frente a su casa en Buenos Aires desde la semana pasada, en ocasiones chocando con la policía".

Por su parte, The Washington Post se enfocó, puntualmente, en las declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien dijo sobre el caso de Cristina Kirchner: "No se si fue un atentado contra su vida, no puedo decirlo hasta que se examine el arma". En esa línea, el funcionario nacional agregó que la vicepresidenta está custodiada por las fuerzas de seguridad federales.

Argentina detained a man who tried to shoot Vice President Cristina Fernández de Kirchner on Thursday evening, President Alberto Fernández said, in an attempted attack he called the “most serious incident to happen since we recovered democracy.” https://t.co/3JvyIImTl9 — The Washington Post (@washingtonpost) September 2, 2022

En el caso del diario "The Sun" subrayó el terror que generó el intento de magnicidio y destaca el momento en que la vicepresidenta fue apuntada con el arma.y gatilla en un intento de asesinato.