Habrá Pre Viaje 4: todo lo que necesitás saber

La idea de Pre Viaje surgió en plena pandemia como incentivo para hacer resurgir el turismo en país. Desde entonces, ya contó con 3 ediciones y en estos días Matías Lammens confirmó la vuelta del programa 2023.

Si bien no dio una fecha exacta, el Ministro aseguró que las compras podrían efectuarse a partir de la segunda mitad de marzo. Esto incluye operaciones que abarquen hotelerías, agencias de viajes y transporte.

Como ya se había estimado a fines del año pasado, esta temporada de verano no iba a contar con el plan de reintegro, ya que es temporada alta y desde el gobierno no consideraron que haga falta el incentivo. Por esto mismo, Pre Viaje 4 estará disponible para que los argentinos puedan viajar en temporadas de baja actividad y quienes viven del turismo como fuente principal del trabajo no cuenten con grandes recaídas en esas fechas. De esta manera, Lammens le confirmó al medio Ámbito que el programa se realizará en mayo y junio. Entre estos meses, hay 6 feriados estipulados en el calendario.

Previaje es un programa de preventa turística que te reintegra el 50% del valor de tu viaje (en caso de pertenecer al PAMI, es del 70%), Esto quiere decir que, por cada comprobante de compras en el sitio, recibirás una devolución del 50/70 respectivamente de lo que hayas gastado en una tarjeta precargada. El destino elegido puede ser cualquiera que se encuentre dentro de territorio nacional.