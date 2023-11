Hoy se establecerán las reglas del tercer debate presidencial pre-balotaje

Este día, 1 de noviembre, se darán a conocer las pautas y reglas para el tercer debate presidencial previo al balotaje, donde se disputará el orden de participación de los dos candidatos que buscan la Casa Rosada. La firma del reglamento será realizada por los representantes de Sergio Massa y Javier Milei, quienes se comprometen a seguir las directrices del evento. La ceremonia tendrá lugar poco antes del mediodía en la Cámara Nacional Electoral, que se encarga de la organización de estos debates. En este enfrentamiento, que se llevará a cabo el 12 de noviembre en la Facultad de Derecho de la UBA, ambos candidatos, que se destacaron en las elecciones de octubre, se enfrentarán nuevamente, con el candidato oficialista liderando por 6,5 puntos al economista libertario.

A diferencia de los debates anteriores, en esta ocasión, el formato será más flexible, sin reglas tan estrictas sobre el uso del tiempo. Cada tema se abordará en un período total de 6 minutos, con cada candidato limitado a hablar no más de 2 minutos de manera continua. Se espera que este tercer encuentro sea más dinámico y permita a los candidatos interactuar entre sí, formulando preguntas y respuestas. A diferencia de los debates anteriores, no se incluirán réplicas , y se permitirá una mayor interacción cara a cara.

Además de las reglas, se deben definir detalles técnicos relacionados con las cámaras y si estas serán estáticas o permitirán una mayor amplitud para una mejor transmisión televisiva. Los asesores de Milei prefieren cámaras estáticas, mientras que los de Massa prefieren una opción más dinámica.

Un punto de referencia para este debate es el enfrentamiento entre Lula Da Silva y Jair Bolsonaro en Brasil antes de la última elección, que se asemeja tanto en la realización del debate como en los paralelismos ideológicos. Milei tiene una relación cercana con uno de los hijos de Bolsonaro, y Unión por la Patria se identifica con Lula como referente político de la izquierda en la región.

En la audiencia de hoy se sortearán las ubicaciones en los atriles, el orden de intervención y el orden de cierre de cada candidato. Además, se revelará el orden de los temas a debatir, que incluirán Seguridad, Trabajo y Producción, Economía, Educación, Derechos Humanos y Convivencia democrática, Desarrollo humano, Vivienda y Protección del ambiente. En esta ocasión, se agregará el tema de Salud.