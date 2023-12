Al final, sigue vigente el decreto de custodia de Alberto Fernández

Ayer por la tarde, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich informó que el presidente Milei derogó el decreto que firmó Alberto Fernández un día antes de dejar el Gobierno. El mismo (Nº735) cambia los objetivos de la Casa Militar, agregando una custodia de por vida fuera del país para los expresidentes de la República y sus familiares, y la excandidata a presidenta por JxC compartió el documento que solo llevaba su firma digital y no la del libertario.

Sin embargo, la ministra de Seguridad borró el tuit en el que anunciaba que "se terminan los privilegios de la clase política" y, esta mañana, no fue publicado en el Boletín Oficial. Aún se desconoce si Bullrich, que esta tarde anunciará un "protocolo para el mantenimiento del orden público" para evitar cortes de tránsito, dará una conferencia de prensa en la que pueda clarificar la resolución sobre este decreto firmado por el expresidente.

Alberto Fernández respondió en X a las críticas de su decreto

Luego de este mediodía, el expresidente de la Nación respondió al mensaje emitido por Bullrich, diciendo que "la ministra de Seguridad difundió un tuit en el que informaba la derogación de un decreto" de su autoría. En un segundo mensaje, Fernández dice que, para su "sorpresa", el tuit "ha sido borrado de la cuenta de la ministra de Seguridad" en el que menciona justamente que la copia del decreto solo estaba firmada por Bullrich, "quien solo puede firmar resoluciones ministeriales".

Qué dice el decreto firmado por Alberto Fernández

La Casa Militar, con este decreto emitido por el expresidente, debe proveer "la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios, y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”.

Allí, da por sentada la creación de una "Unidad de Custodia Ex Mandatarios", ya que "en los casos de desplazamientos terrestres dentro y fuera del país, la custodia del Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y sus familiares directos estará a cargo de la División Custodia Presidencial, de la División Custodia Vicepresidencial y de la Unidad Custodia Ex Mandatarios respectivamente”.