Milei derogó el decreto que emitió Alberto antes de dejar el poder

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich informó que Javier Milei oficialmente derogó el decreto presidencial que Alberto Fernández firmó a un día de dejar el poder. La excandidata a presidenta por JxC divulgó en sus redes un mensaje que anuncia que "¡se terminan los privilegios de la clase política!".

En esa línea, Bullrich explicó que "Fernández dictó un decreto que le concedía custodia de por vida a él y a sus familiares, incluso afuera del país" el 9 de diciembre pasado. La ministra lo celebró apuntando que "vamos a una Argentina austera", y pidió que se terminen los "gastos inútiles" y "privilegios para pocos que pagamos todos".

Qué dice el Decreto derogado por Milei

La Casa Militar, con este decreto emitido por el expresidente, debía proveer "la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios, y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”.

Allí, daba por sentada la creación de una "Unidad de Custodia Ex Mandatarios", ya que "en los casos de desplazamientos terrestres dentro y fuera del país, la custodia del Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y sus familiares directos estará a cargo de la División Custodia Presidencial, de la División Custodia Vicepresidencial y de la Unidad Custodia Ex Mandatarios respectivamente”.

La resolución completa: