Moreau respaldó a Massa: “sabe los problemas reales"

La Presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, señaló hoy que el ministro de Economía Sergio Massa “tiene la claridad de saber cuáles son los problemas reales de los argentinos y trabaja para solucionarlos” y agregó que “hay un Estado presente que se ocupa de resolver los problemas porque nos preocupa la suba de precios de los alimentos”.



En declaraciones radiales, la Presidenta de la Cámara baja sostuvo además que el Ministro de Economía “demostró que es un dirigente político abordando los temas más urgentes y a él le molesta más que a nadie el número de inflación”.



En ese sentido, Moreau expresó también que “la inflación es un problema multicausal, que mientras algunos miran para otro lado, trabajamos en un contexto difícil a nivel mundial dado que hay una grave sequía que estamos atravesando, que además estas condiciones climáticas impacta en la producción y precios de los alimentos, gripe aviar, pero tenemos un Ministro que trabaja controlando los precios justos, impulsa las economías regionales y el diálogo con los pequeños productores”.



En materia laboral, la titular de Diputados manifestó que “el mayor desafío es como logramos redistribución, mayores niveles de igualdad y como terminamos con ese círculo perverso que se dan con personas en precarización laboral o sin trabajo”.



Asimismo, dijo que “Guzmán nos hizo un gran daño, me da vergüenza haber tenido un ministro como él que estaba alejado de la vida cotidiana de los argentinos” y lamentó que “tenemos una oposición que no aporta desde lo parlamentario ya que nos cuesta tratar en el recinto temas como el monotributo tecnológico y proyectos de agroindustria que tienen que ver con la recuperación económica del país”.



Respecto del año electoral, Moreau indicó que “hay un debate político necesario, pero tenemos que debatir políticas y no personas. Nuestro espacio tiene una dirigencia muy lúcida y estamos en condiciones de dar vuelta esta situación”.