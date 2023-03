Los escalofriantes chats de la red en la que estaría Corazza

Luego la detención de Marcelo Corraza por una acusación en su contra por corrupción de menores, se filtraron chats que tuvieron algunos de los integrantes de la banda. Hasta el momento, los imputados son Francisco Rolando Angelotti, Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet

Los mensajes datan de diciembre del 2022 y se consiguieron a partir de una intervención de los teléfonos celulares luego de la denuncia. El primero de los diálogos que se registran es entre Francisco Angelotti, jefe de la organización, con otro integrante.

Uno de los escalofriantes mensajes que se filtraron en el canal América dice: "Boludo, lo agarré al hermanito de Marcos, dos veces lo hice eyacular, le dije y me dijo bueno, dale, o sea que ya se soltó", dando a entender que el menor ya comenzaba a actuar según sus indicaciones relató el periodista.

“Cuando menciona a Marcos, en el resto de las conversaciones, es un mayor de edad que es conocido de Angelotti que fue abusado por él cuando era menor de edad”. Esto revela que la nueva víctima de la banda fue el hermano menor de edad del joven, que en la actualidad es mayor. En el expediente que leyeron en el canal detalla que una de las víctimas tiene 9 años.

En otro de los chats que se filtraron Angelotti dice: "Mañana cumple 16 viste. En dos añitos más, cuando cumpla 18, le dije: 'Te llevo a Miami. Vamos a Orlando, Disney'. Y me dijo: 'Bueno dale, dale, sí de una jaja”. Cuando la otra persona le responde, el imputado le contesta: "Vos me tenés envidia porque te gustaría salir con nenitos de esa edad".

En otra conversación, Mermet le pregunta a Charpenet sobre estar con un menor de edad. "¿Eso es como comer carne de ternera más o menos, no?", indaga. "Es como comer caviar", le responden.

"Con la mano, con la cucharita lo cortás ¿no?", insiste Mermet. "El sensei va a estar orgulloso de mí, pero pasa que me fui de mambo", le responde Charpenet. "A vos no te gusta la merca vieja, me parece bien", concluye el imputado.

Los chats que se difundieron

La causa la investiga el juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado N°49, por la que se hicieron allanamientos en Pacheco, Tigre y Oberá, en Misiones.

En base a esas charlas peritadas y sumadas al expediente, se prueba también que el líder de la banda viajaba al exterior con un menor de edad al que llevó a Uruguay cuando tenía 16 años. También que planeaban ir con los menores a Miami una vez que cumplan la mayoría de edad, y que intercambiaban sus parejas con otros imputados