Cristina Kirchner: “No creamos que Vaca Muerta nos va a salvar"

La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó este jueves el primer acto público desde que Alberto Fernández anunció que no será candidato en las elecciones 2023. Lo llevó a cabo en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), en el Teatro Argentino de La Plata.

En el último tramo de su discurso, la vicepresidenta habló de los recursos que posee el país y se refirió sobre la futura inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. “Tenemos que saber también cómo se van a generar los recursos con el gasoducto en Vaca Muerta; esa Vaca Muerta que recuperamos en el 2012 con la soberanía hidrocarburífeca. Pero también tenemos que saber que no hay salvaciones milagrosas, por ese motivo no tenemos que creer que porque tengamos Vaca Muerta nos va salvar, porque lo que nos va a salvar es el trabajo, la tecnología de innovación y cuidar los recursos”.

Con respecto al litio indicó: “Tenemos que ver cómo vamos a manejar nuestros recursos, Chile acaba de presentar un plan estratégico del litio, nosotros tenemos que pensar que vamos a hacer, si lo vamos a declarar recurso estratégico y conformar una asociación con privados o con las provincias”.

Durante su discurso, afirmó que “la historia de la convertibilidad, es la historia de la dolarización” y marcó que “empezó como terminó: con la captura de todos los depósitos”. En este sentido, expresó que “estamos discutiendo lo que fracasó hace 20 años. La bomba explotó en la cara de 40 millones de argentinos, en la plaza, en la desocupación y en la captación”.

En otro tramo de la exposición advirtió que "el pasado aparece otra vez acá en el presente" y afirmó que Argentina atraviesa una "situación en la que figuras, ideas y hechos del pasado parece que quieren venir nuevamente a instalarse en el presente para condicionarnos y condicionar el futuro".

"Significa que primero hubo que capturar todos los plazos fijos en los bancos. Y en virtud de eso, con el plan Bonex, se pudo anunciar la convertibilidad que fue sostenida con los dólares de las privatizaciones y el endeudamiento que la Nación tomaba para que la base monetaria estuviera respaldada", subrayó Cristina.

Sobre la inflación dijo que "no para con la dolarización" y puso como ejemplo lo que sucede en Ecuador, que carece de una política monetaria.

"Somos un país industrial, con energía nuclear. Si vemos lo que pasa en Ecuador, la inflación no para con la dolarización. Como no emite moneda, no hay posibilidad de tener una política monetaria, como la tuvimos con el Covid para hacer frente a los gastos de salud y vacunas", expresó.

Al referirse al acuerdo con el FMI, la vicepresidenta afirmó que es "una política enlatada" y reiteró la necesidad de rediscutir los términos. Además, insistió en "hay que pagarle al FMI" pero que los fondos que se paguen "deben estar atados al superávit comercial".

Al comienzo del discurso y luego de que se entonaran las estrofas del Himno Nacional Argentino, todo el teatro comenzó a cantar por la candidatura de la ex presidenta. Sin embargo, Cristina no pareció reaccionar ante el pedido del público en el comienzo del encuentro y se la puedo ver saludando a gente desde el escenario.