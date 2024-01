"Habrá que ajustar de otra manera": la amenaza de Guillermo Francos

Nuevamente, Guillermo Francos -ministro del Interior- presionó al Congreso asegurando que si el proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" que presentó el Gobierno no se aprueba, "se va a ajustar de otra manera".

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario sostuvo que "el ánimo fundamental (de la Ley Ómnibus) es conseguir los recursos para llegar al déficit cero. No vamos a transar en el déficit cero. Si no se da de esta forma habrá que buscar los recursos de otra manera y, si no sale la ley, habrá que ajustar de otra manera. Pero ajustar se va a ajustar porque si seguimos con déficit público, la Argentina no va a salir del pozo".

En ese sentido, el titular del Interior manifestó que el espíritu de la ley "es lograr una Argentina con más libertades, más competitiva, donde los emprendedores puedan desarrollarse", al mismo tiempo que agregó que el objetivo del Gobierno "es regular, liberalizar la economía para permitir que se invierta y que se genere más actividad económica".

Finalmente, remarcó que en la ley "son todas modificaciones, reformas, derogaciones que tienen que ver con que la Argentina salga de estas trabas que tiene para desarrollarse".