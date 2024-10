Javier Milei garantizó que la universidad seguirá siendo pública y no arancelada

A casi una semana de que se logre el apoyo al veto de la Ley de Financiamiento universitario, el presidente Javier Milei buscó bajar el tono a la discusión por las universidades. El conflicto adquirió magnitud luego de que el mandatario asegurara que solo asisten a las facultades los hijos de las familias ricas.

En declaraciones al medio La Nación +, el mandatario dijo que “La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada”. En la misma línea, amplió “No está en discusión la universidad pública ni el no arancelamiento, porque gratuita no es. Alguien la está pagando, la pagan mayormente los que no van. El que va es un beneficiario neto, el que no va es un pagador neto. Gratis no es”.

Asimismo, reveló que lo que se debate son las auditorías a las universidades para analizar el uso de los fondos. “Como esto está siendo pagado por todos, corresponde que esos fondos sean auditados, porque los impuestos no se pagan voluntariamente sino a punta de pistola”, remarcó.

“No quieren ser auditados los que están sucios. Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros de los delincuentes”, sintetizó.

La última marcha fue el 2 de octubre.

En otro momento de la entrevista, Milei dejó abierta la posibilidad de discutir el Presupuesto 2025, incrementado las partidas para las universidades respetando la premisa del déficit cero. “Yo pago los intereses de la deuda, con el resto hagan lo que quieran, pero no voy a subir los impuestos ni tomar deuda nueva”, planteó.

"Los docentes no están bien pagos, no de ahora, es algo histórico. Los tipos que no lo arreglaron me vienen a reclamar a mí por lo que pasa hace 40 años. Estoy dispuesto a arreglarlo, lo que estoy diciendo es que me digan cómo lo hacemos”, admitió.

El Presupuesto 2025 y la caída en la imagen

Consultado por la posibilidad de que el Congreso rechace el Presupuesto 2025, Milei reveló que no le preocupa y aseguró que gobernará con la prórroga del Presupuesto 2023. Tampoco se mostró inquieto ante la idea de la oposición de presentar una serie de proyectos para terminar con la sanción tácita de los decretos de necesidad y urgencia. “Juego con las reglas del juego que plantea el sistema. He usado todo el aparato institucional que me permite jugar. Respeto el reglamento”, insistió.

El mandatario contó que analiza las encuestas, aunque planteó además que es “natural” perder respaldo, y precisó que no le importa los números que marcan descensos en los apoyos. “La imagen está para eso. Vine a ser el mejor gobierno de la historia y tomo decisiones en función de eso. No me importa lo que pase con la imagen”, subrayó.

Javier Milei admitió que analiza encuestas pero no le preocupan.

Por otra parte, aseguró que la Argentina está “saliendo del infierno de una manera exitosa”, a la vez que destacó la baja de la inflación y pidió "comprender que el populismo no es gratis”. Además, declaró que “más temprano que tarde” Argentina va a duplicar el PBI.

Su respuesta a Miguel Pichetto

Tras las fuertes críticas de Miguel Ángel Pichetto, quien cuestionó el plan libertario y se preguntó si el ajuste es "al estilo Martínez de Hoz”, el jefe de Estado aseguró que el legislador es “aliado del partido del Estado”.

Para Milei, el diputado "es un tipo que siempre vivió del Estado, que comandó la bancada del kirchnerismo en el Senado, es el que usó artilugios institucionales para protegerla a Cristina (Fernández). Es incoherente, que de estar con el kirchnerismo se fue con Macri y después se junta con personas verdaderamente siniestras”.

Por último, se refirió al legislador como una persona “bastante irresponsable. No es economista, habla de algo que no sabe”.