Admitió haber denunciado falsamente a su papá, pero sigue preso desde hace años

En las últimas horas trascendió un video en redes sociales, que tiene como protagonista a una joven que pide a gritos que la Justicia la escuche. Admitió haber denunciado a su papá por un abuso que nunca ocurrió, razón por la cual se encuentra preso desde hace años.

La joven brindó un discurso y con mucho coraje aceptó que lo denunció falsamente, cuando tenía 14 años. Aseguró que tenía problemas para tolerar a su padre y contó que en medio de un contexto "feminista", fue convencida para decirle a su mamá que él la había "manoseado". Rápidamente, la Justicia intervino y el hombre se encuentra preso desde ese entonces, pese a que ella aseguró después que todo era mentira.

Entre lágrimas, la chica expresó: "Vengo a contar mi historia. Una historia donde no sólo hubo una falsa denuncia de mi parte, sino una persecución del Pueblo de la Mujer, cómplice con la Justicia de Córdoba, para condenar a un hombre inocente". "Solo necesitan a una persona que diga algo en contra de un hombre para que termine condenado, como mi papá. Necesitan a alguien como yo para acomodar y manipular toda la información para llegar a su fin", denunció.

"Mi historia comienza cuando tenía 14 años. Empezando mi adolescencia me agarró un enojo con mi padre y no quería límites. No toleraba un orden. El colegio y la sociedad me mostraban a cada rato que yo era una mujer y que ningún hombre debía decirme qué hacer. En esa época, una amiga, verdadera víctima; me contó un abuso que sufrió. Mi colegio apoyaba el feminismo, o el hembrismo, y daban discursos constantes del odio hacia el hombre (incluso con varias denuncias falsas hacia profesores)", continuó y admitió que "tomé esa historia como propia, para sacarme de encima a mi papá".

"Le dije a mi mamá que él me había manoseado años atrás y ella sin dudarlo lo enfrentó. Al tiempo lo detuvieron y noté que las cosas habían ido demasiado lejos. Hablé con mi abuela, le conté lo que pasó y me acompañó a decir la verdad. Pero, hasta el día de hoy no puedo hacer nada. Sigo esperando que me escuchen. Mi papá está preso hace cuatro años y ocho meses ", concluyó.

El caso de la joven cordobesa es uno de los tantos protagonizados por falsas denuncias, en medio de un sistema judicial que expone sus falencias. En este contexto, en la región, cabe recordar que la ONG de Padres se refirió recientemente a la problemática y exigió "ponerle fin al flagelo de las falsas denuncias, que no sólo perjudican a inocentes, sino que además destruyen literalmente a las familias y les arrebatan a niño el vínculo con sus padres".