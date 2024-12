Tomaba sol en las Islas Canarias, una 4x4 le paso por encima y murió

Una mujer de 64 años, originaria de Alemania, falleció en un accidente mientras tomaba sol en Playa del Inglés, en las Islas Canarias. Según los informes, el hecho ocurrió a las 12:30 del mediodía en un camino habilitado solo para vehículos de emergencia fuera del horario permitido para repartos. La víctima estaba recostada en la arena cerca de El Veril cuando una camioneta 4x4 le pasó por encima.

Detalles del accidente

El conductor, un hombre de unos 50 años, llevaba décadas realizando repartos en la zona para kioscos y bares. Aseguró no haber percatado de la presencia de la mujer. “No la vi, no me di cuenta”, expresó al ser interrogado por la policía.

Al momento del accidente, el marido de la víctima se encontraba nadando en el mar. Los primeros en asistirla fueron los socorristas de la playa, pero los servicios de emergencia confirmaron su caída poco después debido a las heridas sufridas en el pecho.

Investigación y consecuencias legales

La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana inició una investigación. Las pruebas de alcohol y drogas al conductor arrojaron resultados negativos, pero se evalúa si excedió la velocidad permitida.

La fiscalía lo acusó de “delito por imprudencia” y dejó en manos del juez la decisión de imputarlo por conducción temeraria o por homicidio imprudente.