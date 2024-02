Francisco Sánchez sobre la visita al Papa: "Está preocupado por lo que pasa en Argentina"

El presidente Javier Milei, volvió a la Argentina tras su gira internacional por Israel e Italia, donde prometió mantener su postura combativa contra la casta política. Francisco Sánchez, secretario de Culto de la Nación y ex diputado acompañó a la comitiva argentina, brindó detalles exclusivos sobre estos eventos en una entrevista con AM550 y CN24/7.

En cuanto a la audiencia con el Papa Francisco, Sánchez destacó: "Fue una charla de más de una hora. Generalmente, estas audiencias no pasan de media hora, pero el presidente obtuvo más tiempo. Creo que el Santo Padre está preocupado por lo que está pasando en Argentina, el nivel de pobreza y las amenazas de conflictividad social".





El Papa con Javier Milei, Karina Milei y Diana Mondino

Sánchez explicó que la charla que tuvo el presidente con el Papa, lo desconoce tanto él como el resto de la comitiva. "El contenido de la charla lo desconozco. Creo que es un tema que se va a guardar el presidente tanto como se lo va a guardar el sumo pontífice".

En relación con la gira de Milei, Sánchez subrayó: "Este fue un viaje programado sobre la base de la conexión religiosa, pero también tuvo un componente político. El presidente estuvo con autoridades israelíes e italianas".

Sobre la apertura internacional, que esta primera gira representa Sánchez expresó que Argentina es un país cerrado al mundo y las posibilidades de desarrollo de un país que no comercia con el mundo son mínimas. "Lo que está haciendo el presidente es abrir Argentina al mundo".

En cuanto a Neuquén, Sánchez señaló: "Cualquier apertura de Argentina al mundo nos va a servir. Si no fuera por el petróleo, no exportaríamos nada. La urgencia es salir de la lógica de proteger un dogma que no nos ha venido bien".

Respecto al regalo de artesanías neuquinas al Papa, Sánchez aclaró: "Le dije a Rolando Figueroa que quería llevar algo en nombre de todos los neuquinos. Me hizo llegar un regalo de artesanías neuquinas y seguramente ya se lo han entregado".