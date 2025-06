Este miércoles hay paro de los trabajadores de la Salud: "atienden con la luz del celular"

El Hospital Regional de Viedma, Artémides Zatti, continúa funcionando en condiciones inhumanas, con fallas eléctricas, falta de agua, ausencia de calefacción y ambulancias deterioradas que han triplicado su actividad debido a la emergencia. El fuego intencional que fue provocado por un paciente psiquiátrico, afectó el panel de control eléctrico principal y el grupo electrógeno y dejó fuera de servicio áreas clave como neonatología, terapia intensiva, quirófano y radiología. A pesar de los esfuerzos por restablecer el suministro, los cortes de luz continúan, obligando a los médicos a atender con la luz de los celulares.

La falta de refuerzo de seguridad y la ausencia de respuestas del gobierno provincial generó indignación entre los trabajadores de la salud, nucleados en ASSPUR quienes denunciaron el vaciamiento del sistema sanitario y la falta de inversión en infraestructura hospitalaria. “A pesar de la crisis, el hospital sigue funcionando gracias al compromiso del personal, que enfrenta bajas temperaturas sin calefacción, falta de insumos y riesgo constante de nuevos incendios”, explicaron.

Los trabajos de reparación se realizaron pero generaron otros incendios

En este contexto, desde ASSPUR se convocó a una jornada nacional y provincial de lucha por la salud pública para el miércoles 11 de junio, a las 17 horas, con concentración en la puerta del hospital Zatti. La actividad también incluirá un mensaje de apoyo al Hospital de Pediatría Garrahan, considerado institución madre del sistema sanitario pediátrico del país.

La convocatoria está dirigida a organizaciones sindicales, políticas, religiosas, sociales, ONG, asociaciones y a la comunidad en general. “Vecinos y trabajadores apoyamos y continuamos en reclamo por nuestro hospital ante el abandono del gobierno, de años y más aún luego del siniestro”, explicaron.

“La salud ya está paralizada por el gobierno de Juntos Somos Río Negro. Hace ocho meses que los salarios están congelados. La verdadera paralización ya la hizo el gobierno. Nosotros no detenemos nada. Es el Gobierno de Weretilnek y su ministro de Salud Thalasselis quienes vienen vaciando sistemáticamente hospitales y centros de salud, recortando recursos humanos, congelando salarios hace 8 meses y dejando sin insumos los servicios esenciales. Este 11 de junio paramos para visibilizar lo que ya no funciona. Lo que colapsa a diario por decisión política. Lo que no quieren mostrar, pero vivimos en cada hospital”, señalaron desde ASSPUR