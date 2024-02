Milei enterró definitivamente el proyecto de ley "Bases"

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Oscar Zago, anunció oficialmente este miércoles -en declaraciones a Eduardo Feimann, en LN+- que el presidente Javier Milei les dio la orden de "no continuar" con el tratamiento del proyecto de ley Bases, que había sido retornado a la comisión original después de ser retirado de la última sesión.

Así, cambia drásticamente el escenario político. No habrá Ley Ómnibus, no, por lo menos, impulsada por el actual oficialismo. No se sabe bien todavía qué estrategia seguirá ahora el gobierno de Milei, en procura de cumplir lo anunciado durante la campaña, que es, se supone, lo que votó la mayoría de la ciudadanía en las últimas elecciones, en segunda vuelta.

Lo único que queda más o menos claro es la continuidad del ajuste en el gasto público, que podrá afectar directamente los acostumbrados ingresos de muchas provincias, que sobrevivían en sus gestiones de gobierno con el permanente aporte discrecional del Estado nacional, más allá de la obligada coparticipación de impuestos.

Zago, en otras declaraciones de este mismo día, también había lanzado un pedido de "perdón" por los agravios realizados por el propio presidente contra un grupo de gobernadores. En la volteada irrespetuosa, había caído el propio gobernador neuquino, Rolando Figueroa. Se supone que el "perdón" será concedido, aunque se está ante una curiosa vuelta de tuerca de la política argentina, que mezcla el decoro institucional tradicional, con una retórica incendiaria, impropia del lenguaje oficial entre mandatarios.