Aseguran que Argentina atraviesa la peor epidemia de dengue

Si bien la invasión de mosquitos que estuvo azotando a varias provincias no era de la especie Aedes Aegypti sino de Aedes Albifasciatus (mosquito de inundación), no solo expertos sino las mismas estadísticas hablan de un crecimiento exponencial del dengue en Argentina. Desde el Gobierno nacional no hubo respuestas concretas ante la suba de casos pero sí ante la invasión del mosquito de inundación: "Gran parte de este problema se da por la responsabilidad que se tuvo en el fracaso en las políticas de prevención que se han hecho durante el año pasado", dijo el vocero de Milei, y es lo único que trascendió del Ejecutivo al respecto.

La periodista Florencia Cunzolo habló con un médico infectólogo que analizó el aumento de los casos en el país, y las definiciones al respecto en el comienzo de su nota no son muy encriptadas: “Argentina atraviesa la peor epidemia de dengue de su historia". Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud emitió el 16 de febrero una Alerta Epidemiológica por aumento de casos de dengue en la Región de las Américas.

Es que en lo que va del 2024, según el último Boletín Epidemiológico Nacional, murieron 28 personas y se notificaron un 2546% más casos que en el mismo período del año pasado (40.137 casos este año contra 1.517 en 2023). De las 38 víctimas fatales desde el comienzo (de agosto 2023), están distribuidas en las provincias de Chaco (12), Corrientes (6), Formosa (5), Misiones (12), Buenos Aires (1), Santa Fe (1) y Santiago del Estero (1).

El médico infectólogo Tomás Orduna, actual asesor del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital de Infecciosas F. J. Muñiz de Buenos Aires, explicó: "Se han achicado los períodos interepidémicos y podríamos decir que hay un cambio no solo de los tiempos, sino de la duración de cada una de las epidemias y de expansión a nuevos territorios".

Orduna añadió que en los últimos años se modificó tanto la frecuencia de las epidemias (solían darse cada 3 a 5 años), como la estacionalidad ( en 2023 no se interrumpió la transmisión en ningún momento ) y las áreas geográficas afectadas (hay circulación viral en 17 jurisdiscciones del país).

Las altas temperaturas favorecen la reproducción del mosquito durante todo el año

Otro de los factores que permiten la reproducción constante del mosquito durante el año son las altas temperaturas y, ante un cambio climático que tropicalizó hasta la Norpatagonia, el Aedes Aegypti lo hizo durante todo el 2023 en el país. Estas condiciones hacen que la problemática se expanda a zonas en las que incluso no era habitual verlos: "Tenemos la temporalidad absolutamente cambiada, tenemos expansión de áreas geográficas (hay casos en lugares impensados, como países de Europa) y la frutilla del postre desde el punto de vista interno en la Argentina tiene que ver con el no corte de la transmisión vectorial del dengue durante el año pasado", definió el médico infectólogo tropicalista.

A todo esto también hay que añadirle el hecho que ante números preocupantes, también se suman los miles de casos asintomáticos que las personas cursan sin enterarse. Y, según los expertos epidemiológicos, los asintomáticos que no se reportan son una cantidad aún mayor a los que sí se registran en el sistema de salud.

Los síntomas del dengue grave son dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragias en las encías o nariz, debilidad general, agitación, vómitos o heces con sangre, piel pálida y fría. Desde la primera semana de agosto de 2023 hasta ahora, 118 casos fueron clasificados como dengue grave (el 0,20% del total).

La respuesta del Ministerio de Salud

Por ahora, la respuesta del nuevo titular de la cartera de Salud Mario Russo solo apareció a través de la página oficial del Gobierno, en la que destacan que el ministro "mantuvo reuniones con los ministros de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, de La Rioja, Juan Carlos Vergara, de Mendoza, Rodolfo Montero, de Corrientes, Ricardo Cardozo, y de Córdoba, Ricardo Pieckestainer". Además, señalaron que "analizaron la situación epidemiológica del dengue y COVID-19 y la coordinación de acciones para el control y prevención", aunque no hubo ningún tipo de anuncio, difusión o publicación oficial para afrontar la situación.